Суд увеличил размер компенсации жителю Нижнего Тагила, которого пытали полицейские, с 30 тысяч рублей до 150 тысяч

Свердловский областной суд увеличил размер компенсации Максиму Червоткину, которого пытали в отделе полиции № 21 Нижнего Тагила, передает «Урал. МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Во время апелляции сумма компенсации была увеличена с 30 тысяч рублей до 150 тысяч», — сообщили в суде.

Увеличения суммы добился адвокат Алексей Бушмаков.

Ранее Червоткин отсудил у МВД 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В исковом заявлении адвокат просил взыскать с МВД 2 миллиона 450 тысяч рублей в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека по делам такой категории.

В сентябре 2019 года суд приговорил к реальным срокам троих сотрудников полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК) в отношении задержанного Червоткина.

Оперуполномоченного Анатолия Леонова приговорили к пяти годам лишения свободы, его коллег Антона Лобанова и Дениса Бородачева — к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, 3 октября 2018 года Леонов, Бородачев и Лобанов задержали жителя Нижнего Тагила Червоткина. Его доставили в отдел полиции № 21, где потребовали признаться «в каком-либо преступлении». Когда Червоткин отказался, ему нанесли около 40 ударов руками и ногами, надели пакет на голову, а затем заставили отжиматься и приседать. В результате Червоткин сознался в выдуманном им преступлении.