Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ХАКАТОН

ИИ против пыток, калькулятор «удаленки» и еще 20 идей «Прожектора 2021». Присоединяйтесь к нам!

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 15 от 12 февраля 2021

Читать номер

Суд увеличил размер компенсации жителю Нижнего Тагила, которого пытали полицейские, с 30 тысяч рублей до 150 тысяч

Общество84

84
 

Свердловский областной суд увеличил размер компенсации Максиму Червоткину, которого пытали в отделе полиции № 21 Нижнего Тагила, передает «Урал. МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Во время апелляции сумма компенсации была увеличена с 30 тысяч рублей до 150 тысяч», — сообщили в суде.

Увеличения суммы добился адвокат Алексей Бушмаков. 

Ранее Червоткин отсудил у МВД 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В исковом заявлении адвокат просил взыскать с МВД 2 миллиона 450 тысяч рублей в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека по делам такой категории.

В сентябре 2019 года суд приговорил к реальным срокам троих сотрудников полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК) в отношении задержанного Червоткина. 

Оперуполномоченного Анатолия Леонова приговорили к пяти годам лишения свободы, его коллег Антона Лобанова и Дениса Бородачева — к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, 3 октября 2018 года Леонов, Бородачев и Лобанов задержали жителя Нижнего Тагила Червоткина. Его доставили в отдел полиции № 21, где потребовали признаться «в каком-либо преступлении». Когда Червоткин отказался, ему нанесли около 40 ударов руками и ногами, надели пакет на голову, а затем заставили отжиматься и приседать. В результате Червоткин сознался в выдуманном им преступлении.

Теги:
компенсация, sf, полиция, пытки, нижний тагил
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera