«За выдержку и самообладание»: спикер Заксобрания вновь наградил петербургских силовиков грамотами 

Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручил награды сотрудникам Специального полка полиции главного управления МВД России. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Фото: пресс-служба Заксобрания

Мероприятие проходило на Дворцовой площади, на церемонии играл оркестр. За личный вклад «в охрану общественного порядка и общественной безопасности на территории города» силовики получили почетные грамоты и благодарственные письма.

«В торжественной обстановке мы выражаем вам глубокую признательность за вашу добросовестную службу, за мужество, выдержку и самообладание. Ваша верность служебному долгу, образцовое отношение к выполнению своих обязанностей служат гарантией защиты правопорядка, охраны жизни и здоровья наших граждан. На вас возложена огромная ответственность – быть хранителями нашего любимого города святого апостола Петра», — заявил Макаров, вручая грамоты и письма.

В начале месяца спикер Заксобрания Санкт-Петербурга также наградил сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии за «защиту» Мариинского дворца во время протестных акций в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Вручая награды, Макаров предложил собравшимся представить, «какая морально-психологическая, физическая, эмоциональная нагрузка ложится на сотрудников правоохранительных органов во время таких абсолютно незаконных акций».

Во время протестной акции 31 января силовики задержали по всей стране более 5 тысяч человек — это рекордное число. Многие из протестующих в Санкт-Петербурге рассказывали о применении насилия со стороны силовиков — так, например, резонансной стала история Маргариты Юдиной, которую один из правоохранителей пнул ногой в живот, когда она поинтересовалась причиной задержания одного из протестующих.