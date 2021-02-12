Прокуратура отменила 11 постановление о приостановлении дела о пытках краснодарца

Прокуратура отменила 11 постановление Следственного комитета о приостановлении уголовного дела о похищении и пытках жителя Краснодара Арама Гамбаряна весной 2017 года. Об этом «Новой газете» сообщили в «Комитете против пыток»*.

«По этому делу больше всего вопросов вызывает качество ведомственного контроля за расследованием дела со стороны руководства Следственного комитета, — объяснил Роман Веретенников, представляющий интересы Гамбаряна. — Следователи, ведущие расследование, частично игнорируют письменные указания руководителя следственного управления на протяжении почти двух лет».

Веретенников отметил, что это привело к отсутствию возможности получения информации о лицах, причастных к похищению. По его словам, почти за четыре года не допрошены некоторые свидетели.

В течение года с момента произошедшего следователи восемь раз отказывали в возбуждении дела по заявлению Гамбаряна о похищении и пытках. В апреле 2018 года его все-таки завели, но в сентябре опять прекратили. С того момента следователи еще раз закрывали дело и 11 раз его приостанавливали. 26 ноября прошлого года, в последний раз, когда это произошло, следователь посчитал, что все следственные действия, которые возможны при отсутствии обвиняемых, выполнены. Его решение отменили 14 января и сегодня об этом стало известно правозащитникам.

Гамбарян утверждает, что около 10 утра 21 марта 2017 года вооруженные люди в масках с криками: «Работает ФСБ!» вытащили его из собственного автомобиля прямо в центре города. «В микроавтобусе мне натянули на голову то ли вязаную шапку, то ли мешок и начали бить по всему телу. В ответ на мои вопросы, кто они и что им надо, эти люди отвечали, что они сотрудники ФСБ и московского уголовного розыска», — рассказал он.

По словам мужчины, после этого его вывезли в лес, где избивали и пытали шесть часов, требуя дать показания по делу о покушении на местного предпринимателя. Гамбарян рассказал, что затем его доставили в Следственный комитет, где он был вынужден подписать протокол допроса с «нужными» объяснениями.

Гамбарян сообщил, что ночь он провел в одном из краснодарских отделов полиции, а на следующий день Северский районный суд Краснодарского края арестовал его на десять суток. По мнению суда, якобы 22 марта мужчина «находился в общественном месте в присутствии граждан, безадресно и беспричинно выражался грубой нецензурной бранью».

Из-за ухудшения самочувствия Гамбаряну, пока он был под арестом, трижды вызывали скорую помощь. Медики диагностировали у Гамбаряна «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, поясничной области и левого бедра», что зафиксировано в журнале медицинских осмотров лиц в ИВС Северского района.

Отец Габрамяна 1 апреля забрал его из спецприемника и отвез домой в Краснодар. В тот же день мужчину в тяжелом состоянии скорая помощь доставила в Краснодарскую краевую больницу № 1.

Медики диагностировали у Габрамяна «острую почечную недостаточность, острый интерстициальный (посттравматический) нефрит, осложненный острым повреждением почек 3 ст., сотрясение головного мозга легкой степени тяжести, множественные ушибы, ссадины туловища, массивные кровоизлияния нижних конечностей». Через неделю увезли в Москву для лечения, откуда он вернулся в Краснодар в декабре 2017 года.

*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента