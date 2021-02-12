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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
Удмуртия не стала отменять обязательный масочный режим
Власти Удмуртии решили не отменять обязательное ношение защитных масок в рамках смягчения коронавирусных ограничений. Это следует из распоряжения главы региона Александра Бречалова, опубликованного на сайте правительства Удмуртии.
В документе нет информации об отмене или смягчении масочного режима.
Ранее Бречалов сообщил во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте», что с 12 февраля масочный режим в Удмуртии будет носить рекомендательный характер. РБК отмечал, что Удмуртия — первый российский регион, который объявил об отмене обязательного ношения масок.
После этого глава граничащего с Удмуртией Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал это решение, сказав, что «даже если человек имеет антитела, он может быть носителем вируса».
Вслед за Бречаловым об отмене обязательного ношения масок в общественных местах объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что обязательный масочный режим в России остается в силе.
Теги:sf, удмуртия, ограничения, медицинские маски, коронавирус
Словения выдала России экс-министра по информполитике Дагестана
Словения выдала России бывшего министра по информполитике Дагестана Наримана Гаджиева. Об этом сообщили ТАСС в российской Генпрокуратуре.
Гаджиеву вменяется мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и подделка официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования для совершения другого преступления (ч. 2 ст. 327 УК). Его доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН.
По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013 года Гаджиев «вступил в преступный сговор с генеральным директором общества "Спектр" на хищение чужого имущества». После этого были заключены госконтракты на создание документальных фильмов, а потом представили в министерство «документальные фильмы и программы на DVD- дисках, которые ранее были изготовлены другими лицами». Генпрокуратура отметила, что они подписали фиктивные акты сдачи-приемки работ и похитили бюджетные средства.
Гаджиева заочно арестовали и объявили в международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Словении.