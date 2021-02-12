Удмуртия не стала отменять обязательный масочный режим

Власти Удмуртии решили не отменять обязательное ношение защитных масок в рамках смягчения коронавирусных ограничений. Это следует из распоряжения главы региона Александра Бречалова, опубликованного на сайте правительства Удмуртии.

В документе нет информации об отмене или смягчении масочного режима.

Ранее Бречалов сообщил во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте», что с 12 февраля масочный режим в Удмуртии будет носить рекомендательный характер. РБК отмечал, что Удмуртия — первый российский регион, который объявил об отмене обязательного ношения масок.

После этого глава граничащего с Удмуртией Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал это решение, сказав, что «даже если человек имеет антитела, он может быть носителем вируса».

Вслед за Бречаловым об отмене обязательного ношения масок в общественных местах объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что обязательный масочный режим в России остается в силе.