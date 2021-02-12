Словения выдала России экс-министра по информполитике Дагестана

Словения выдала России бывшего министра по информполитике Дагестана Наримана Гаджиева. Об этом сообщили ТАСС в российской Генпрокуратуре.

Гаджиеву вменяется мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и подделка официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования для совершения другого преступления (ч. 2 ст. 327 УК). Его доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН.

По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013 года Гаджиев «вступил в преступный сговор с генеральным директором общества "Спектр" на хищение чужого имущества». После этого были заключены госконтракты на создание документальных фильмов, а потом представили в министерство «документальные фильмы и программы на DVD- дисках, которые ранее были изготовлены другими лицами». Генпрокуратура отметила, что они подписали фиктивные акты сдачи-приемки работ и похитили бюджетные средства.

Гаджиева заочно арестовали и объявили в международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Словении.