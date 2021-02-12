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№ 15 от 12 февраля 2021

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Словения выдала России экс-министра по информполитике Дагестана

Общество8

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Словения выдала России бывшего министра по информполитике Дагестана Наримана Гаджиева. Об этом сообщили ТАСС в российской Генпрокуратуре.

Гаджиеву вменяется мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и подделка официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования для совершения другого преступления (ч. 2 ст. 327 УК). Его доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН.

По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013 года Гаджиев «вступил в преступный сговор с генеральным директором общества "Спектр" на хищение чужого имущества». После этого были заключены госконтракты на создание документальных фильмов, а потом представили в министерство «документальные фильмы и программы на DVD- дисках, которые ранее были изготовлены другими лицами». Генпрокуратура отметила, что они подписали фиктивные акты сдачи-приемки работ и похитили бюджетные средства.

Гаджиева заочно арестовали и объявили в международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Словении.

Теги:
em, россия, словения, дагестан

«Яндекс» заявил об утечке данных почти 5 тысяч почтовых ящиков

Общество274

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Компания «Яндекс» заявила о внутренней утечке информации, в результате которой незащищенными оказались 4887 почтовых ящиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. 

Сначала служба безопасности выявила факт внутренней утечки данных, а затем в компании выяснили, что один из системных администраторов предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. 

«Яндекс» заявил, что доступ в скомпрометированные ящики уже заблокировали, а их владельцам отправили уведомление о необходимости смены пароля от учетной записи.  

Кроме этого, компания обратилась в правоохранительные органы и начала проведение внутреннего расследования.

В начале декабря произошла утечка данных москвичей, переболевших коронавирусом. Тогда руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сказал, что утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. 

Об утечке данных 300 тысяч больных сообщала Readovka. Издание утверждало, что обнаружило ссылки на рабочие телеграм-чаты московских больниц и станций скорой помощи, в которых нашлись онлайн-документы со списком переболевших COVID-19.

Теги:
sf, электронная почта, утечка данных, яндекс
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