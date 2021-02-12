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№ 15 от 12 февраля 2021

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«Яндекс» заявил об утечке данных почти 5 тысяч почтовых ящиков

Общество100

100
 

Компания «Яндекс» заявила о внутренней утечке информации, в результате которой незащищенными оказались 4887 почтовых ящиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. 

Сначала служба безопасности выявила факт внутренней утечки данных, а затем в компании выяснили, что один из системных администраторов предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. 

«Яндекс» заявил, что доступ в скомпрометированные ящики уже заблокировали, а их владельцам отправили уведомление о необходимости смены пароля от учетной записи.  

Кроме этого, компания обратилась в правоохранительные органы и начала проведение внутреннего расследования.

В начале декабря произошла утечка данных москвичей, переболевших коронавирусом. Тогда руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сказал, что утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. 

Об утечке данных 300 тысяч больных сообщала Readovka. Издание утверждало, что обнаружило ссылки на рабочие телеграм-чаты московских больниц и станций скорой помощи, в которых нашлись онлайн-документы со списком переболевших COVID-19.

Теги:
sf, электронная почта, утечка данных, яндекс

На Кипре после побега из тюрьмы задержали осужденного за серию изнасилований алтайского экс-следователя

Общество673

673
 

На Кипре задержали осужденного за серию изнасилований бывшего сотрудника Следственного комитета Александра Сатлаева, который сбежал из Центральной тюрьмы Никосии. Об этом сообщает агентство Anadolu. 

Ранее местные СМИ сообщили, что Сатлаев сбежал из тюрьмы и направился в сторону города Дикомо (расположен между городами Никосия и Кирения). В окрестностях города его задержали, но ему снова удалось сбежать из полицейского участка. 

Сатлаев работал в управлении СК по республике Алтай. В 2015 году ему назначили 6,5 лет колонии по делу об изнасилованиях (ч. 1 ст. 131 УК). Как сообщал тогда «Коммерсант», доследственную проверку по одному из эпизодов Сатлаев проводил сам и убедил потерпевшую отказаться от показаний. 

В марте 2019 года Сатлаева освободили условно-досрочно, но в начале августа его объявили в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула. Мужчина скрылся и прибыл на Кипр, в город Кирения. В сентябре 2019 его задержали и арестовали на острове из-за нападения на девушку. 

Теги:
sf, насилие, задержания, следственный комитет, кипр
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