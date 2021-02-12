«Яндекс» заявил об утечке данных почти 5 тысяч почтовых ящиков

Компания «Яндекс» заявила о внутренней утечке информации, в результате которой незащищенными оказались 4887 почтовых ящиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сначала служба безопасности выявила факт внутренней утечки данных, а затем в компании выяснили, что один из системных администраторов предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей.

«Яндекс» заявил, что доступ в скомпрометированные ящики уже заблокировали, а их владельцам отправили уведомление о необходимости смены пароля от учетной записи.

Кроме этого, компания обратилась в правоохранительные органы и начала проведение внутреннего расследования.

В начале декабря произошла утечка данных москвичей, переболевших коронавирусом. Тогда руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сказал, что утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам.

Об утечке данных 300 тысяч больных сообщала Readovka. Издание утверждало, что обнаружило ссылки на рабочие телеграм-чаты московских больниц и станций скорой помощи, в которых нашлись онлайн-документы со списком переболевших COVID-19.