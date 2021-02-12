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№ 15 от 12 февраля 2021

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На Кипре после побега из тюрьмы задержали осужденного за серию изнасилований алтайского экс-следователя

Общество90

90
 

На Кипре задержали осужденного за серию изнасилований бывшего сотрудника Следственного комитета Александра Сатлаева, который сбежал из Центральной тюрьмы Никосии. Об этом сообщает агентство Anadolu. 

Ранее местные СМИ сообщили, что Сатлаев сбежал из тюрьмы и направился в сторону города Дикомо (расположен между городами Никосия и Кирения). В окрестностях города его задержали, но ему снова удалось сбежать из полицейского участка. 

Сатлаев работал в управлении СК по республике Алтай. В 2015 году ему назначили 6,5 лет колонии по делу об изнасилованиях (ч. 1 ст. 131 УК). Как сообщал тогда «Коммерсант», доследственную проверку по одному из эпизодов Сатлаев проводил сам и убедил потерпевшую отказаться от показаний. 

В марте 2019 года Сатлаева освободили условно-досрочно, но в начале августа его объявили в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула. Мужчина скрылся и прибыл на Кипр, в город Кирения. В сентябре 2019 его задержали и арестовали на острове из-за нападения на девушку. 

Теги:
sf, насилие, задержания, следственный комитет, кипр

Марии Колесниковой предъявили новые обвинения в заговоре и создании экстремистской организации в Беларуси

Общество264

264
 

В отношении члена президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Марии Колесниковой возбудили еще два уголовных дела, сообщает штаб экс-претендента в президенты Беларуси Виктора Бабарико.  

Колесникову обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК БР) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК БР).

Те же обвинения предъявлены юристу Максиму Знаку. 

«Мы и защита Марии и Максима уверены: это исключительно политическое преследование. Обвинения не имеют под собой законных оснований», — отмечается в сообщении штаба Виктора Бабарико. 

В начале сентября 2020 года Колесникову и Знака арестовали. Они стали подозреваемыми по уголовному делу о «публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» (ч. 3 ст. 361 УК). 

Следователи считают, что Координационный совет с помощью СМИ и соцсетей пытался «дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране».

Теги:
sf, беларусь, координационный совет, уголовное дело, колесникова
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