На Кипре после побега из тюрьмы задержали осужденного за серию изнасилований алтайского экс-следователя

На Кипре задержали осужденного за серию изнасилований бывшего сотрудника Следственного комитета Александра Сатлаева, который сбежал из Центральной тюрьмы Никосии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Ранее местные СМИ сообщили, что Сатлаев сбежал из тюрьмы и направился в сторону города Дикомо (расположен между городами Никосия и Кирения). В окрестностях города его задержали, но ему снова удалось сбежать из полицейского участка.

Сатлаев работал в управлении СК по республике Алтай. В 2015 году ему назначили 6,5 лет колонии по делу об изнасилованиях (ч. 1 ст. 131 УК). Как сообщал тогда «Коммерсант», доследственную проверку по одному из эпизодов Сатлаев проводил сам и убедил потерпевшую отказаться от показаний.

В марте 2019 года Сатлаева освободили условно-досрочно, но в начале августа его объявили в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула. Мужчина скрылся и прибыл на Кипр, в город Кирения. В сентябре 2019 его задержали и арестовали на острове из-за нападения на девушку.