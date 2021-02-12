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№ 15 от 12 февраля 2021

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Марии Колесниковой предъявили новые обвинения в заговоре и создании экстремистской организации в Беларуси

Общество10

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В отношении члена президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Марии Колесниковой возбудили еще два уголовных дела, сообщает штаб экс-претендента в президенты Беларуси Виктора Бабарико.  

Колесникову обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК БР) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК БР).

Те же обвинения предъявлены юристу Максиму Знаку. 

«Мы и защита Марии и Максима уверены: это исключительно политическое преследование. Обвинения не имеют под собой законных оснований», — отмечается в сообщении штаба Виктора Бабарико. 

В начале сентября 2020 года Колесникову и Знака арестовали. Они стали подозреваемыми по уголовному делу о «публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» (ч. 3 ст. 361 УК). 

Следователи считают, что Координационный совет с помощью СМИ и соцсетей пытался «дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране».

Теги:
sf, беларусь, координационный совет, уголовное дело, колесникова
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