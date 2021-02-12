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№ 15 от 12 февраля 2021

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Координатора иркутского штаба Навального приговорили к ограничению свободы по делу о конфликте с активисткой НОД

Общество12

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Координатора иркутского штаба Навального Сергея Беспалова приговорили к двум годам восьми месяцам ограничения свободы. Об этом говорится в твиттере штаба. 

Беспалова признали виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК) активистке Национально-освободительного движения (НОД) Ирине Родзиевской. В своем фейсбуке Беспалов уточнил, что суд не нашел подтверждений его доводам о политической подоплеке дела. 

Дело против Беспалова возбудили летом прошлого года. По его словам, весной во время съемок видео на площади у памятника Александру III к его команде подошла Радзиевская и начала скандалить. Беспалов отобрал у нее телефон, «отнес на 10 метров и положил». Потом координатор штаба Навального взял активистку за руку и отвел ее к гаджету.

Впоследствии экспертиза нашла у Радзиевской повреждение руки. При этом Беспалов рассказывал, что после конфликта активистка НОД «снимала потом этой рукой на телефон и ей же писала заявление в полиции».

Теги:
em, приговор, иркутск, уголовное дело
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