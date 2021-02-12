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№ 15 от 12 февраля 2021

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Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку после скандала из-за сексистских высказываний

Спорт12

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Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори объявил о решении уйти в отставку после скандала из-за его высказываний о женщинах. Об этом сообщает Reuters. 

В ходе заседания исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Мори извинился за свои «неуместные комментарии», добавив, что сейчас важнее всего, чтобы Олимпиада в Токио прошла успешно. 

Ранее Мори в ходе заседания оргкомитета 3 февраля заявил, что женщины очень много говорят, поэтому встречи с их участием длятся дольше. Он сказал, что у женщин очень сильно развито чувство соперничества, поэтому если одна участница заседания поднимет руку для того, чтобы высказаться, все остальные тоже захотят говорить. 

На следующий день после заседания Мори публично извинился за свое заявление. Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что после этого он может остаться на посту, а губернатор Токио Юрико Коикэ сказала, что соревнования столкнулись с «серьезной проблемой».

Премьер-министр Ёсихидэ Суги заявил, что сексистское высказывание Мори не соответствует национальным интересам Японии, но в то же время не сказал, стоит ли ему уходить в отставку. По его словам, такое решение должен принимать оргкомитет Олимпиады. 

Почти 400 волонтеров отказались участвовать в Олимпиаде, а больше 110 тысяч человек подписали петицию с требованием отправить Мори в отставку.  

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги:
sf, япония, олимпиада, отставка, высказывания, сексизм
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