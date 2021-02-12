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№ 15 от 12 февраля 2021

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В России второй день подряд выявили более 15 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Общество126

126
 

В России за последние сутки выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Суточный прирост по стране составляет более 15 тысяч заболевших второй день подряд — накануне было выявлено 15 038 случаев. 

Более тысячи новых заболевших — в Москве и Петербурге (2 139 и 1 134 соответственно). Еще 842 заразившихся COVID-19 — в Подмосковье, 439 и 359 — в Нижегородской и Воронежской областях соответсвенно. 

Общее число умерших от коронавируса по стране достигло 79 194, из них 504 пациента скончались за последние сутки. Выздоровели за сутки по стране 20 720 человек, за время пандемии — 3 559 142. 

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев COVID-19 в мире превысило 107,8 млн. Скончались от инфекции свыше 2,3 млн человек. 

Twitter промаркирует государственные аккаунты еще 16 стран

Общество202

202
 

Twitter с 17 февраля начнет маркировать аккаунты, связанные с властями еще 16 стран. Об этом говорится в официальном блоге соцсети.

В список попали Канада, Куба, Эквадор, Египет, Германия, Гондурас, Индонезия, Иран, Италия, Япония, Саудовская Аравия, Сербия, Испания, Таиланд, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Отметки добавят к подтвержденным учетным записям ключевых правительственных чиновников и дипломатических лидеров, а также глав государств. 

В Twitter отметили, что текст отметок тоже обновится, чтобы пользователи могли различать людей и учреждения. На следующем этапе соцсеть планирует промаркировать государственные медиа. 

Первая фаза маркировок государственных аккаунтов в Twitter была в августе прошлого года. Отметки появились у аккаунтов, связанных с властями стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН (Франция, Великобритания, Китай, Россия и США). Это коснулось и СМИ — уже 6 августа были промаркированы, в частности, аккаунты ТАСС, РИА Новости и RT, а также главреда канала Маргариты Симоньян. 

Теги:
соцсети, государство, twitter, em
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