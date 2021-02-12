В России второй день подряд выявили более 15 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Суточный прирост по стране составляет более 15 тысяч заболевших второй день подряд — накануне было выявлено 15 038 случаев.

Более тысячи новых заболевших — в Москве и Петербурге (2 139 и 1 134 соответственно). Еще 842 заразившихся COVID-19 — в Подмосковье, 439 и 359 — в Нижегородской и Воронежской областях соответсвенно.

Общее число умерших от коронавируса по стране достигло 79 194, из них 504 пациента скончались за последние сутки. Выздоровели за сутки по стране 20 720 человек, за время пандемии — 3 559 142.

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев COVID-19 в мире превысило 107,8 млн. Скончались от инфекции свыше 2,3 млн человек.