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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
Twitter промаркирует государственные аккаунты еще 16 стран
Twitter с 17 февраля начнет маркировать аккаунты, связанные с властями еще 16 стран. Об этом говорится в официальном блоге соцсети.
В список попали Канада, Куба, Эквадор, Египет, Германия, Гондурас, Индонезия, Иран, Италия, Япония, Саудовская Аравия, Сербия, Испания, Таиланд, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Отметки добавят к подтвержденным учетным записям ключевых правительственных чиновников и дипломатических лидеров, а также глав государств.
В Twitter отметили, что текст отметок тоже обновится, чтобы пользователи могли различать людей и учреждения. На следующем этапе соцсеть планирует промаркировать государственные медиа.
Первая фаза маркировок государственных аккаунтов в Twitter была в августе прошлого года. Отметки появились у аккаунтов, связанных с властями стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН (Франция, Великобритания, Китай, Россия и США). Это коснулось и СМИ — уже 6 августа были промаркированы, в частности, аккаунты ТАСС, РИА Новости и RT, а также главреда канала Маргариты Симоньян.
Теги:соцсети, государство, twitter, em
В США умер обладатель более 20 премий «Гремми» Чик Кориа
В городе Тампа американского штата Флорида скончался американский джазовый музыкант и композитор Чик Кориа. Об этом сообщается на его сайте.
Кориа было 79 лет. В сообщении говорится, что Кориа умер 9 февраля от редкой формы онкологического заболевания, которую диагностировали у него недавно.
Кориа начал сольную карьеру в 1956 году. Он выпустил множество пластинок, среди которых знаменитая Now He Sings, Now He Sobs. За свою карьеру Кориа получил более 20 премий «Гремми».