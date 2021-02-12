Twitter промаркирует государственные аккаунты еще 16 стран

Twitter с 17 февраля начнет маркировать аккаунты, связанные с властями еще 16 стран. Об этом говорится в официальном блоге соцсети.

В список попали Канада, Куба, Эквадор, Египет, Германия, Гондурас, Индонезия, Иран, Италия, Япония, Саудовская Аравия, Сербия, Испания, Таиланд, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Отметки добавят к подтвержденным учетным записям ключевых правительственных чиновников и дипломатических лидеров, а также глав государств.

В Twitter отметили, что текст отметок тоже обновится, чтобы пользователи могли различать людей и учреждения. На следующем этапе соцсеть планирует промаркировать государственные медиа.

Первая фаза маркировок государственных аккаунтов в Twitter была в августе прошлого года. Отметки появились у аккаунтов, связанных с властями стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН (Франция, Великобритания, Китай, Россия и США). Это коснулось и СМИ — уже 6 августа были промаркированы, в частности, аккаунты ТАСС, РИА Новости и RT, а также главреда канала Маргариты Симоньян.