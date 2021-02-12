ХАКАТОН
ИИ против пыток, калькулятор «удаленки» и еще 20 идей «Прожектора 2021». Присоединяйтесь к нам!
Материалы
Рубрики
Темы
- Манифесты о будущем России4 материала
- Важные тексты недели4 материала
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
Свежий выпуск
№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
В США умер обладатель более 20 премий «Гремми» Чик Кориа
Культура12
12
В городе Тампа американского штата Флорида скончался американский джазовый музыкант и композитор Чик Кориа. Об этом сообщается на его сайте.
Кориа было 79 лет. В сообщении говорится, что Кориа умер 9 февраля от редкой формы онкологического заболевания, которую диагностировали у него недавно.
Кориа начал сольную карьеру в 1956 году. Он выпустил множество пластинок, среди которых знаменитая Now He Sings, Now He Sobs. За свою карьеру Кориа получил более 20 премий «Гремми».
Новым руководителем Пенсионного фонда назначили Андрея Кигима
Общество56
56
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Его пост займет возглавлявший ранее Фонд социального страхования Андрей Кигим, сообщает пресс-служба правительства.
Дополняется
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником