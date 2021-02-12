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№ 15 от 12 февраля 2021

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В США умер обладатель более 20 премий «Гремми» Чик Кориа

Культура12

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В городе Тампа американского штата Флорида скончался американский джазовый музыкант и композитор Чик Кориа. Об этом сообщается на его сайте. 

Кориа было 79 лет. В сообщении говорится, что Кориа умер 9 февраля от редкой формы онкологического заболевания, которую диагностировали у него недавно. 

Кориа начал сольную карьеру в 1956 году. Он выпустил множество пластинок, среди которых знаменитая Now He Sings, Now He Sobs. За свою карьеру Кориа получил более 20 премий «Гремми». 

Теги:
em, музыканты, смерть

Новым руководителем Пенсионного фонда назначили Андрея Кигима

Общество56

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Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Его пост займет возглавлявший ранее Фонд социального страхования Андрей Кигим, сообщает пресс-служба правительства. 

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