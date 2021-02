В США умер обладатель более 20 премий «Гремми» Чик Кориа

В городе Тампа американского штата Флорида скончался американский джазовый музыкант и композитор Чик Кориа. Об этом сообщается на его сайте.

Кориа было 79 лет. В сообщении говорится, что Кориа умер 9 февраля от редкой формы онкологического заболевания, которую диагностировали у него недавно.

Кориа начал сольную карьеру в 1956 году. Он выпустил множество пластинок, среди которых знаменитая Now He Sings, Now He Sobs. За свою карьеру Кориа получил более 20 премий «Гремми».