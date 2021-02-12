Новым руководителем Пенсионного фонда назначили Андрея Кигима

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Его пост займет возглавлявший ранее Фонд социального страхования Андрей Кигим, сообщает пресс-служба правительства.

Уточнятся, что о назначении нового председателя Фонда социального страхования (ФСС) сообщат дополнительно.

Кигим возглавлял ФСС почти восемь лет. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

О том, что Топилин покинул свой пост, накануне сообщали «Коммерсант» и РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Коммерсанта», «Максим Топилин не вписался в команду нынешнего правительстве». Другой источник издания предположил, что отставка Топилина связана с грядущим объединением социальных внебюджетных фондов. По мнению собеседника издания, Топилина «сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса».

Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России в январе прошлого года. Это случилось после того, как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. До этого Топилин в течение восьми лет занимал должность министра труда и социальной защиты. После него главой Минтруда стал Антон Котяков.