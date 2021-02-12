NYT: власти США скрывали тяжесть течения COVID-19 у Трампа

В октябре прошлого года власти США не раскрывали информацию о тяжести течения COVID-19 у тогдашнего президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как рассказали два собеседника газеты, состояние Трампа было настолько серьезным, что специалисты беспокоились по поводу того, что экс-главу государства придется подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Это было связано с низким уровнем кислорода в крови Трампа. Также у него была в том числе «инфильтрация легких», свидетельствующая о пневмонии, вызванной коронавирусом.

Трамп, по информации NYT, не хотел ехать в медицинский центр имени Уолтера Рида. Однако помощники экс-президента тогда сказали, что он может добровольно отправиться в учреждение или дождаться, пока сотрудники Секретной службы будут вынуждены его увезти, если ему станет хуже, рассказали два собеседника издания.

Врач Трампа Шон Конли на одном из брифингов сказал, что экс-президенту делали рентген и компьютерную томографию. Когда его спросили о том, есть ли доказательства пневмонии или повреждения тканей у экс-президента США, он ответил: «Ожидаемые результаты, но ничего, связанного с серьезной клинической проблемой». Однако Конли признал после публикации NYT, что еще до доставки в медцентр Трампу дважды давали кислород.

Еще до госпитализации экс-президент США получил препарат Regeneron — коктейль из антител, который на тот момент не был в широком доступе. После госпитализации он начал курс лечения дексаметазоном — NYT отмечает, что этот препарат обычно рекомендуется пациентам с тяжелыми формами COVID-19. Также, по данным газеты, он лечился ремдесивиром, тогда эксперты считали, что назначение сигнализирует о серьезных проблемах с легкими.

О том, что Дональд Трамп заразился коронавирусом, стало известно 2 октября. Вопреки предписаниям врачей, он выписался из медучреждения через три дня и вернулся в Белый дом. По данным ABC News, всего в окружении Трампа коронавирус обнаружили у десятков человек.