Силовики задержали координатора челябинского штаба Навального. К администратору чата его телеграм-канала пришли с обыском

В Челябинске проходит обыск у администратора чата телеграм-канала «Штаб Навального в Челябинске» Марии Макаровой, а в Магнитогорске задержан координатор областного штаба Артем Яумбаев. Об этом рассказал «Новой» координатор «Открытой России»* в Челябинске Денис Ибрагимов.

Обыск у Макаровой проходит по делу о перекрытии дорог (ст. 267 УК). Координатор «Открытой России» в Челябинске отметил, что следственные действия начали проводить в 6 утра.

«Суд ее (Макарову — ред.) уже признал организатором акции (в поддержку Навального — ред.), — уточнил он. — Получается, что ее повторно обвиняют в одном и том же правонарушении, но все дело в том, что предыдущее дело было административным, а теперь — уголовное. Мне кажется, все, что происходит, уже давно не в правовом поле».

Со слов Ибрагимова, Яумбаев ехал в гости к своей матери в Магнитогорск, там его задержали. По информации местного координатора «Открытой России», связи с ним нет, за что его задержали — неизвестно.

обновлено 09:29 Марию Макарову увезли на допрос в СК, пишет Znak.com.

Ранее Макарова отбыла административный арест ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения массовых мероприятий). Как пишет Znak.com, 30 января ее арестовали на трое суток назначили наказание в виде административного ареста на трое суток. 3 февраля, сразу после освобождения, Макарову отправили под арест еще на восемь суток по статье о неисполнении требований полиции (ст. 19.3 КоАП).

*Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России