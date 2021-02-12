Во Владикавказе в супермаркете прогремел мощный взрыв

Во Владикавказе в здании, где располагался супермаркет «Магнит» произошел мощный взрыв, здание разрушено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Мощный взрыв прогремел во Владикавказе на улице Гагкаева. Ударной волной разнесло два магазина: "Магнит" и "Магнит Косметик". Информация о пострадавших уточняется.

Телеграм LIFE SHOT pic.twitter.com/ZyZVMLz6xX — Миxaил Лyкьянeнкo ☭ УСТАВ 1244 (@Mix0ny4__00) February 12, 2021

«На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина не известна», — сказали агентству.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили журналистам, что в результате ЧП, предположительно, пострадал как минимум один человек, вероятно, охранник «Магнита». При этом РИА Новости в полиции сказали, что у них пока нет информации о пострадавших.

В Минздраве Северной Осетии сообщили, что в здании под завалами могут находиться люди. При этом источник ТАСС утверждает, что под завалами мог оказаться один человек, на момент взрыва в здании было несколько человек. В качестве предварительной причины источник агентства назвал взрыв газовоздушной смеси.