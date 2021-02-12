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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
Во Владикавказе в супермаркете прогремел мощный взрыв
Во Владикавказе в здании, где располагался супермаркет «Магнит» произошел мощный взрыв, здание разрушено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.
Мощный взрыв прогремел во Владикавказе на улице Гагкаева. Ударной волной разнесло два магазина: "Магнит" и "Магнит Косметик". Информация о пострадавших уточняется.— Миxaил Лyкьянeнкo ☭ УСТАВ 1244 (@Mix0ny4__00) February 12, 2021
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«На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина не известна», — сказали агентству.
В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили журналистам, что в результате ЧП, предположительно, пострадал как минимум один человек, вероятно, охранник «Магнита». При этом РИА Новости в полиции сказали, что у них пока нет информации о пострадавших.
В Минздраве Северной Осетии сообщили, что в здании под завалами могут находиться люди. При этом источник ТАСС утверждает, что под завалами мог оказаться один человек, на момент взрыва в здании было несколько человек. В качестве предварительной причины источник агентства назвал взрыв газовоздушной смеси.
Теги:em, владикавказ, взрыв
Что произошло за ночь 12 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
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