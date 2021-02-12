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№ 15 от 12 февраля 2021

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Во Владикавказе в супермаркете прогремел мощный взрыв

Общество6

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Во Владикавказе в здании, где располагался супермаркет «Магнит» произошел мощный взрыв, здание разрушено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

«На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина не известна», — сказали агентству. 

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили журналистам, что в результате ЧП, предположительно, пострадал как минимум один человек, вероятно, охранник «Магнита». При этом РИА Новости в полиции сказали, что у них пока нет информации о пострадавших.  

В Минздраве Северной Осетии сообщили, что в здании под завалами могут находиться люди. При этом источник ТАСС утверждает, что под завалами мог оказаться один человек, на момент взрыва в здании было несколько человек. В качестве предварительной причины источник агентства назвал взрыв газовоздушной смеси. 

Теги:
em, владикавказ, взрыв

Что произошло за ночь 12 февраля. Коротко

Общество390

390
 
  • Полиция изъяла из Московского штаба Навального фотокамеру и товары из магазина ShopNavalny. Силовики покинули штаб после 1:00 мск. Адвокат Владимир Воронин сообщил в твиттере, что сотрудника штаба Александра Шепелева силовики опросили. Их визит был связан с «осмотром места происшествия» — якобы в правоохранительные органы поступила информация, что в штабе якобы «печатают порнографическую продукцию». Силовики пришли в офис сторонников Навального накануне вечером. 
  • The New York Times узнала, что в октябре прошлого года власти США не раскрывали информацию о тяжести течения COVID-19 у тогдашнего президента страны Дональда Трампа. По информации газеты, специалисты беспокоились насчет того, что главу государства придется подключить к аппарату искусственной вентиляции легких в связи с низким содержанием кислорода в его крови. 
  • В Хабаровском крае появится оперштаб для обеспечения населения топливом. «Создаем оперативный штаб по снабжению населения горючим, чтобы в ежедневном режиме следить за этим. Будем "соединять" нерадивых трейдеров, производителей, тех, кто отвечает за снабжение населения ГСМ», — сообщил в телеграм-канале врио главы региона Михаил Дегтярев. 
  • В России впервые направили в суд дело о нападениях собак, в результате которых погибли люди, пишет «Тайга.Инфо». Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-главы «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгения Петрюка. Ему вменяется ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). 
  • Twitter на следующей неделе добавит официальные отметки о принадлежности аккаунта властям еще для 16 стран. В список попали Канада, Куба, Эквадор, Египет, Германия, Гондурас, Индонезия, Иран, Италия, Япония, Саудовская Аравия, Сербия, Испания, Таиланд, Турция и ОАЭ. Ранее такие отметки появились у аккаунтов связанных с властями стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН. 
  • В Петербурге с сегодняшнего дня возобновляют работу фуд-корты и фуд-плейсы при условии заполненности не более 50% столов. Также в городе с 12 февраля разрешается заполняемость концертных залов и кинотеатров на 75%, на торжественной церемонии бракосочетания разрешено присутствие до 30 человек.

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Теги:
em, штаб навального, москва, трамп, коронавирус, петербург
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