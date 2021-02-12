В Бабушкинском суде Москвы началось второе заседание по делу политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Игната Артеменко. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Находящийся под стражей Навальный участвует в заседании лично. Дело рассматривает судья Вера Акимова.

Сторона обвинения продолжит представлять доказательства на процессе. Политик вину не признаёт и называет дело сфабрикованным.

По мнению защиты, в действиях Навального отсутствует состав преступления, поскольку заявление политика — это оценочные суждения. В обвинительном заключении отсутствует время и место совершения преступления. Также нарушена территориальная подсудность: «уголовное дело направлено в суд по месту жительства и регистрации потерпевшего, однако, по данному адресу предполагаемое преступление, в котором обвиняется Навальный не совершено».

«Уголовное преследование Навального связано исключительно с его активной политической деятельностью, критикой деятельности действующего президента Путина, а также с публичными разоблачениями коррупционной деятельности высших должностных лиц РФ. Единственной целью является привлечение к уголовной ответственности политика и общественного деятеля Навального, чтобы остановить его антикоррупционные расследования и исключить возможность его участия в выборах как в Государственную Думу РФ, так и в выборах Президента РФ», — полагают защитники.

Дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) против Навального возбудили в середине июня прошлого года после того, как политик назвал «продажными холуями» и «предателями» снявшихся в агитационном ролике телеканала RT в поддержку изменения Конституции.

В съемках приняли участие дизайнер Артемий Лебедев, врач Лео Бокерия, артист Василий Лановой, ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и другие. Следственный комитет нашел в словах Навального «ложные сведения, порочащие честь и достоинство» 93-летнего ветерана, у которого, по утверждению родственников, сразу же после твита оппозиционера диагностировали ишемическую болезнь сердца «на нервной почве».