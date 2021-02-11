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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
Объявивший голодовку эко-активист, арестованный после акции 23 января, попал в реанимацию
«Новая газета»редакция
Арестованный на 28 суток из-за акции в поддержку Навального эко-активист Константин Фокин попал в реанимацию после 17 дней голодовки в спецприемнике. Об этом «Новой газете» рассказала депутат муниципального округа Проспект Вернадского Елена Филина.
«После суда 25 января Константин объявил мокрую голодовку, он пил воду и больше ничего не употреблял. Сегодня ему стало плохо, его отправили в больницу. Сейчас он в реанимации, выходит из голодовки», — сообщила депутат, отметив, что Фокин не планировал останавливаться.
Филина предположила, что Фокину не зачтут время пребывания в больнице в срок пребывания под арестом.
Эко-активиста арестовали на 28 суток после акции 23 января — его задержали, когда он давал интервью журналистам. Арест он отбывал в спецприемнике в Мневниках.
Свое решение о голодовке он объяснил так: «У нас много поводов для протеста. Само право на (мирный) протест — один из них. Очень важный. Может самый важный. Как и другие права, оно само собой с неба не свалится, за него надо бороться. Лучший способ такой борьбы — продолжать мирно протестовать. В любых доступных формах. Под арестом выбор таких форм невелик».
Константин Фокин — активист европейского эко-движения «Восстание против вымирания», выступает за снижение экологического следа во всем мире. Он активно взаимодействует с московскими эко-активистами в районах, протестует против незаконной вырубки деревьев, принимает участие в экологических мирных акциях.
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