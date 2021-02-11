Что произошло за день 11 февраля. Коротко

Журналисты-расследователи выяснили, что «команда отравителей Навального» могла участвовать в двух покушениях на политика Владимира Кара-Мурзу-младшего в 2015 и 2017 года. Bellingcat, the Insider и der Spiegel установили, что маршруты поездок предполагаемых сотрудников ФСБ Романа Мезенцева, Константина Кудрявцева и Александра Самофала совпадали с маршрутами Кара-Мурзы непосредственно перед отравлениями. Кроме того, в слежку за политиком могли быть вовлечены все те же силовые структуры, которые ранее были замечены журналистами в делах об отравлении Навального, а также журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева — это НИИ-2 ФСБ и Служба по защите конституционного строя. Сам Кара-Мурза уже поговорил с предполагаемыми отравителями по телефону и собирается опубликовать записи разговоров. Он также намерен пойти в СК с требованием допросить этих людей.

Александр Лукашенко назначил референдум по новой Конституции Беларуси на 2022 год. Он также назвал условия, при которых готов покинуть пост президента: «Главное мое условие исхода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнения — это главное условие. Вторым пунктом мы запишем: если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, то ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не сможет».

Главред «Медиазоны» сообщил, что его состояние под арестом в Сахарово ухудшилось. Сергей Смирнов назвал условия в новой камере в Сахарово «адскими». Из-за жары его давление повысилось до 178/112, а медицинской помощи пришлось ждать целый день. Представители ОНК пока не приходили в камеру 228, куда Смирнова перевели после жесткого обыска у его предыдущих сокамерников. Радио в камере сейчас не работает, «читать из-за жары, плохого света и самочувствия у Смирнова почти не получается».

Любови Соболь предъявили обвинение по делу о незаконном проникновении в жилище тещи Константина Кудрявцева — предполагаемого сотрудника ФСБ, которого связывают с покушением на Навального. В деле 5 томов по 250 страниц, Соболь предстоит ознакомиться с ним в сжатые сроки, при этом ФСИН будет доставлять ее из-под ареста в СК для представления материалов дела. «Можно ожидать, что через неделю-две начнутся судебные заседания», — сказано в телеграм-канале Соболь.