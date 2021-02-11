В московский штаб Навального пришли сотрудники уголовного розыска 

Сотрудники уголовного розыска пришли в офис столичного штаба политика Алексея Навального. Об этом работники штаба сообщили в своем телеграм-канале.

Сейчас в офисе находится один из сотрудников штаба Александр Шепелев, связь с ним прервалась. Он успел рассказать «Медиазоне», что визит правоохранителей связан жалобой о том, что в штабе «якобы печатают порнографическую продукцию».

Ранее Шепелев сообщал, что в районе семи часов неизвестные ломились в дверь штаба.

Ранее силовики провели ряд обысков у ближайших сторонников Алексея Навального. Многие из них, включая юриста Любовь Соболь и пресс-секретаря политика Киру Ярмыш стали фигурантами уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарных норм на январских акциях.