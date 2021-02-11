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№ 15 от 12 февраля 2021

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В московский штаб Навального пришли сотрудники уголовного розыска 

Общество618

618
 

Сотрудники уголовного розыска пришли в офис столичного штаба политика Алексея Навального. Об этом работники штаба сообщили в своем телеграм-канале.

Сейчас в офисе находится один из сотрудников штаба Александр Шепелев, связь с ним прервалась. Он успел рассказать «Медиазоне», что визит правоохранителей связан жалобой о том, что в штабе «якобы печатают порнографическую продукцию».

Ранее Шепелев сообщал, что в районе семи часов неизвестные ломились в дверь штаба.

Ранее силовики провели ряд обысков у ближайших сторонников Алексея Навального. Многие из них, включая юриста Любовь Соболь и пресс-секретаря политика Киру Ярмыш стали фигурантами уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарных норм на январских акциях.

Теги:
sn, штаб, навальный, обыски

Роскомнадзор потребовал от «Открытых медиа» удалить новости с упоминанием акции в поддержку Навального 

Общество722

722
 

Роскомнадзор потребовал от «Открытых медиа»  удалить материалы, в которых упоминалась дата ближайшей акции в поддержку Алексея Навального. Об этом «Новой газете» рассказала главный редактор издания Юлия Ярош. 

Скриншот письма от РКН

«Обе эти статьи — не про акцию, а про реакцию властей на нее. Есть ощущение, что никто ничего не анализировал, не сравнивал, что является или не является призывом. Где-то с 10 февраля Роскомнадзор практически любые материалы об этой акции требует удалить», — рассказала она. 

В одном из материалов говорилось о реакции официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой на предстоящий флешмоб, другая новость касалась депутатов Госдумы, которые собрались проследить за использованием фонариков на акции в поддержку Навального. 

Посоветовавшись с юристами, редакция приняла решение удалить эти материалы, так как для издания важнее сохранить доступ к сайту. 

Ранее сегодня Роскомнадзор вынес томскому агентству ТВ-2 предприсание с требованием удалить новость об акции сторонников Навального в День всех влюбленных. Надзорные органы не уточнили, какие именно фрагменты публикации нарушают закон.

Теги:
sn, фонарики, навальный, роскомнадзор
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