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№ 14 от 10 февраля 2021

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Роскомнадзор потребовал от «Открытых медиа» удалить новости с упоминанием акции в поддержку Навального 

Общество202

202
 

Роскомнадзор потребовал от «Открытых медиа»  удалить материалы, в которых упоминалась дата ближайшей акции в поддержку Алексея Навального. Об этом «Новой газете» рассказала главный редактор издания Юлия Ярош. 

Скриншот письма от РКН

«Обе эти статьи — не про акцию, а про реакцию властей на нее. Есть ощущение, что никто ничего не анализировал, не сравнивал, что является или не является призывом. Где-то с 10 февраля Роскомнадзор практически любые материалы об этой акции требует удалить», — рассказала она. 

В одном из материалов говорилось о реакции официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой на предстоящий флешмоб, другая новость касалась депутатов Госдумы, которые собрались проследить за использованием фонариков на акции в поддержку Навального. 

Посоветовавшись с юристами, редакция приняла решение удалить эти материалы, так как для издания важнее сохранить доступ к сайту. 

Ранее сегодня Роскомнадзор вынес томскому агентству ТВ-2 предприсание с требованием удалить новость об акции сторонников Навального в День всех влюбленных. Надзорные органы не уточнили, какие именно фрагменты публикации нарушают закон.

Теги:
sn, фонарики, навальный, роскомнадзор

Присяжные признали достойным снисхождения полицейского, расстрелявшего коллег в московском метро 

Общество1 141

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Коллегия присяжных признала достойным снисхождения бывшего старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, расстрелявшего коллег на станции «Рязанский проспект» московского метрополитена два года назад, сообщает объединенная пресс-служба московских судов. Это значит, что его нельзя приговорить к пожизненному заключению.

Присяжные также признали Смирнова виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Его оправдали еще по четырем эпизодам, связанным с возможным получением Смирновым взяток и с угрозой еще одному оперуполномоченному УСБ.

Инцидент со стрельбой произошел 16 сентября 2019 года. Смирнов тогда открыл огонь по сотрудникам управления собственной безопасности МВД, которые собирались его задержать по подозрению во взятке. Старший лейтенант Максим Веялко был убит, а подполковник Алексей Лимонов — тяжело ранен.

Следователи утверждали, что Смирнов собирался получить от мигранта из Кыргызстана 2 тысячи рублей в пачке бумажных платочков, как он уже делал ранее. В суде полицейский заявил, что сотрудники УСБ готовили против него провокацию и сами собирались спровоцировать его на то, чтобы принять взятку.

Теги:
sn, полиция, москва, стрельба
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