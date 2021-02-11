Роскомнадзор потребовал от «Открытых медиа» удалить новости с упоминанием акции в поддержку Навального 

Роскомнадзор потребовал от «Открытых медиа» удалить материалы, в которых упоминалась дата ближайшей акции в поддержку Алексея Навального. Об этом «Новой газете» рассказала главный редактор издания Юлия Ярош.

Скриншот письма от РКН

«Обе эти статьи — не про акцию, а про реакцию властей на нее. Есть ощущение, что никто ничего не анализировал, не сравнивал, что является или не является призывом. Где-то с 10 февраля Роскомнадзор практически любые материалы об этой акции требует удалить», — рассказала она.

В одном из материалов говорилось о реакции официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой на предстоящий флешмоб, другая новость касалась депутатов Госдумы, которые собрались проследить за использованием фонариков на акции в поддержку Навального.

Посоветовавшись с юристами, редакция приняла решение удалить эти материалы, так как для издания важнее сохранить доступ к сайту.

Ранее сегодня Роскомнадзор вынес томскому агентству ТВ-2 предприсание с требованием удалить новость об акции сторонников Навального в День всех влюбленных. Надзорные органы не уточнили, какие именно фрагменты публикации нарушают закон.