Присяжные признали достойным снисхождения полицейского, расстрелявшего коллег в московском метро 

Коллегия присяжных признала достойным снисхождения бывшего старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, расстрелявшего коллег на станции «Рязанский проспект» московского метрополитена два года назад, сообщает объединенная пресс-служба московских судов. Это значит, что его нельзя приговорить к пожизненному заключению.

Присяжные также признали Смирнова виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Его оправдали еще по четырем эпизодам, связанным с возможным получением Смирновым взяток и с угрозой еще одному оперуполномоченному УСБ.

Инцидент со стрельбой произошел 16 сентября 2019 года. Смирнов тогда открыл огонь по сотрудникам управления собственной безопасности МВД, которые собирались его задержать по подозрению во взятке. Старший лейтенант Максим Веялко был убит, а подполковник Алексей Лимонов — тяжело ранен.

Следователи утверждали, что Смирнов собирался получить от мигранта из Кыргызстана 2 тысячи рублей в пачке бумажных платочков, как он уже делал ранее. В суде полицейский заявил, что сотрудники УСБ готовили против него провокацию и сами собирались спровоцировать его на то, чтобы принять взятку.