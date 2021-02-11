Reuters: экс-республиканцы в США решили создать новую правоцентристскую партию для противодействия Трампу

Несколько десятков бывших членов Республиканской партии США начали переговоры по созданию новой правоцентристской силы, пишет агентство Reuters со ссылкой на четверых участников переговоров.

На такой шаг партийных деятелей натолкнуло нежелание «Великой старой партии» противостоять попыткам экс-президента США Дональда Трампа задержаться у власти вопреки демократическим процедурам, объясняет агентство.

Среди основателей новой партии — бывшие чиновники республиканских администраций при президентах Рональде Рейгане, отце и сыне Бушах и непосредственно Трампе. Кроме того, в переговорах участвуют дипломаты-республиканцы.

В прошлую пятницу прошла первая видеоконференцая, в ходе которой участники переговоров условились строить новое объединение на платформе «принципиального консерватизма», от которого Республиканская партия, по их мнению, отказалась при Трампе. Это понятие включает в себя соблюдение норм Конституции США и сохранение верховенства закона.

Новая правоцентристская партия планирует поддерживать в конкурентных выборах правых представителей из числа как республиканцев, так и демократов или вообще независимых кандидатов.

Бывший глава комитета по политике собрания депутатов Республиканской партии и независимый кандидат на выборах президента США в 2016 году Эван Макмаллин рассказал Reuters, что сам участвовал в конференции новых правоцентристов. По его словам, экс-республиканцы обеспокоену влияением Трампа на партию и этническим, антимиграционным, нативистским уклоном в одном из двух традиционных политических объединений США.

«Значительная часть республиканцев радикализуется и угрожает американской демократии. Партии нужно восстановить приверженность правде, принципа и основным идеалам. В противном случае очевидно нужна какая-то новая партия», — сказал Макмаллин.

Новая партия может получить название «Партия единства» или просто Правоцентристская партия, пишет Reuters.

Среди ее потенциальных членов — юрисконсульт Министерства внутренней безопасности США при Трампе Джон Митник, чиновники этого ведомства Элизабет Ньюман и Майл Тейлор, а также экс-конгрессмен Чарли Дент.

Пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер назвал новых правоцентристов «неудачниками» и выразил мнение, что они «ушли из Республиканской партии, проголосовав за Джо Байдена».

Республиканская партия же лишь напомнила, что ее членам стоит объединиться перед выборами и не устраивать раскол.

Макмаллин впрочем подчеркнул, что лишь 40% участников конференции выступают за раскол, а большинство — за создание фракции внутри или за пределами Республиканской партии.

10 февраля Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту экс-президенту Дональду Трампу. Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявляли импичмент дважды за президентский срок.

Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Трампу 14 декабря прошлого года. Решение поддержало большинство представителей Демократической партии, за объявление импичмента также проголосовали десять республиканцев.

Экс-главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу, который привел к погрому Капитолия 6 января. Несмотря на то что полномочия действующего президента истекли 20 января, некоторые члены палаты считают необходимым лишить Трампа возможности участвовать в политической жизни страны.