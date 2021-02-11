ЕСПЧ посмертно присудил компенсацию бывшему охраннику Кадырова, умершему во владимирской колонии. Он жаловался на пытки 

Европейский суд по правам человека посмертно присудил компенсацию в 100 тысяч евро бывшему сотруднику службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюбу Тунтуеву, который жаловался на пытки. О решении суда «Новой газете» сообщили в фонде «Правовая инициатива»*.

Кроме того, Страсбургский суд присудил компенсации еще двенадцати заявителям, пострадавшим от пыток в полиции. Среди них — Мурат Шаваев, Асланбек Витригов, Анзор Агамерзаев и Имран Успанов.

Вынося решение по Тунтуеву, суд изучил события 2005 года, когда мужчину задержали и доставили в Надтеречный РОВД. Там его допрашивали в качестве свидетеля по делу о взрыве автомобиля.

«Сотрудники милиции избивали его, пытали электрическим током, заставляли сидеть на корточках, в то время как один из полицейских сидел ему на спине и подвешивал его к потолку за наручники с пластиковым пакетом на голове […] После ареста и в течение последующих двух месяцев содержания Тунтуева в Надтеречном РОВД его регулярно пытали путем применения электрошокера и угрожали сексуальным насилием», — сообщили в «Правовой инициативе».

Спустя три года Тунтуева приговорили к 24 годам лишения свободы по делу о теракте в чеченском селе Знаменское. В 2017 году к этому сроку ему добавили еще 11 месяцев и штраф в 200 тысяч рублей за нападение в Чечне на военнослужащих 104-го полка 706-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году. Фигурант дела свою вину в обоих случаях не признавал.

Срок Тунтуев отбывал во владимирской исправительной колонии №6, он также жаловался на пытки. Так, сотрудники ИК избивали и пытали его током, пытаясь добиться признательных показаний и отказа от адвоката. Чтобы скрыть следы от тока, ему срезали кожу с пяток. В марте 2019 года Тунтуев умер. Адвокату сообщили, что его подзащитный якобы совершил самоубийство.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента