Красноярский край потребовал от «Норникеля» почти полмиллиарда рублей за ущерб животному миру после майской аварии

Правительство Красноярского края потребовало от Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») возместить ущерб животному миру на сумму 494 млн рублей после аварии на ТЭЦ-3 в мае 2020 года, сообщается на сайте компании.

Министерство экологии края направило в адрес компании требование о добровольном возмещении вреда в течение 30 дней. Альтернативный для комбината вариант — самостоятельно восстановить окружающую среду Таймыра.

«Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ, охотничьих ресурсов, а также в целом среде обитания объектов животного мира», — сказано в сообщении.

5 февраля суд взыскал с НТЭК 146 млрд рублей из-за майской аварии, частично удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора. После новости о том, что НТЭК оштрафована миллиарды рублей, акции компании резко пошли вниз.

Росприроднадзор оценивает ущерб от аварии под Норильском почти в 148 млрд рублей. Компания «Норникель» утверждает, что сумма ущерба значительно ниже — в 21,4 миллиарда рублей.

В январе Енисейское управление Ростехнадзора назначила Норильско-Таймырской энергетической компании штраф в миллион рублей за нарушение норм промышленной безопасности на ТЭЦ-3. В ходе проверки специалисты надзорного ведомства выяснили, что НТЭК не контролировала состояние фундамента резервуара, где хранилась солярка. Ростехнадзор выявил и ряд других нарушений.

Разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел 29 мая. Он привел к тому, что более 20 тысяч тонн солярки попало в почву и реки. Из-за произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.