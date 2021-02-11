«Коммерсант»: глава Пенсионного фонда России Максим Топилин покинул свой пост 

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин покинул свой пост. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в федеральном правительстве, информацию также подтверждает и собеседник РБК.

По словам источника «Коммерсанта», накануне вечером Топилин попрощался с сотрудниками фонда, однако имя своего преемника не назвал. «Максим Топилин не вписался в команду нынешнего правительстве», — сообщил один из собеседников издания.

Другой источник предполагает, что отставка Топилина связана с грядущим объединением социальных внебюджетных фондов. «Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — цитирует его «Коммерсант».

В пресс-службе ПФР отказались комментировать информацию.

Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России в январе прошлого года. Это случилось после того, как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. До этого Топилин в течение восьми лет занимал должность министра труда и социальной защиты. После него главой Минтруда стал Антон Котяков.