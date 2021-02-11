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№ 14 от 10 февраля 2021

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«Коммерсант»: глава Пенсионного фонда России Максим Топилин покинул свой пост 

Общество4

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Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин покинул свой пост. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в федеральном правительстве, информацию также подтверждает и собеседник РБК.

По словам источника «Коммерсанта», накануне вечером Топилин попрощался с сотрудниками фонда, однако имя своего преемника не назвал. «Максим Топилин не вписался в команду нынешнего правительстве», — сообщил один из собеседников издания.

Другой источник предполагает, что отставка Топилина связана с грядущим объединением социальных внебюджетных фондов. «Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — цитирует его «Коммерсант».

В пресс-службе ПФР отказались комментировать информацию.

Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России в январе прошлого года. Это случилось после того, как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. До этого Топилин в течение восьми лет занимал должность министра труда и социальной защиты. После него главой Минтруда стал Антон Котяков.

Теги:
sn, правительство, отставка, пенсионный фонд

Источники ТАСС и РИА Новости рассказали о подготовке терактов на массовых акциях в России 

Общество303

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Террористы из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена) готовят боевиков для атаки во время массовых акций в различных городах России. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и РИА Новости.

«В этих целях лидерами террористических формирований, […] находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — рассказали собеседники агентства.

Официально правоохранительные органы эту информацию не комментировали и о готовящихся терактах не предупреждали.

Госагентства опубликовали эту информацию на фоне протестных акций в стране, которые прошли 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального. Многие участники митингов по всей России требовали освободить Алексея Навального, которого суд в отделе полиции отправил в СИЗО после возвращения на родину. Позже Симоновский суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Сторонники оппозиционера анонсировали еще одну акцию ко Дню всех влюбленных: они предложили россиянам в восемь часов вечера выйти во двор своего дома и зажечь фонарик.

Теги:
sn, акции протеста, тасс, теракт
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