РКН вынудил томское агентство ТВ-2 удалить новость об акции с фонариками 14 февраля. В сообщении увидели призыв к незаконным действиям

Роскомнадзор вынес томскому агентству ТВ-2 предприсание с требованием удалить новость об акции сторонников Навального 14 февраля, на которой людям предложили на 15 минут включить фонарики в телефонах. Об этом «Новой газете» рассказал главный редактор агентства Виктор Мучник.

В документе Роскомнадзора сказано, что публикация ТВ-2 содержит призывы к участию в мероприятиях с нарушением установленного порядка, поэтому новость по требованию Генпрокуратуры РФ предприсано удалить.

При этом надзорные органы не уточняют, какие именно фрагменты публикации нарушают закон. Сейчас новость уже удалена с сайта издания.

Доступная в кэше Google версия содержит лишь цитату главы сети штабов Навального Леонида Волкова, в которой тот предлагает россиянам вечером 14 феваря включить фонарики на телефонах и подержать их над головой в течение нескольких минут, а также небольшую справку об аресте Алексея Навального.

Мучник заявил, что не будет оспаривать требования Генпрокуратуры. «У меня нет ресурсов бегать по судам», — сказал он.

При этом на сайте ТВ-2 разместили еще одну новость о требовании властей удалить новость об акции.

«Если потребуют и эту удалить, напишу еще одну. Вот в таком абсурдистском тексте живем», — прокомментировал ситуацию главред ТВ-2.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил об ответственности за несогласованные акции на фоне планов сторонников Навального провести 14 февраля акции с фонариками. Предупреждения об ответственности за протест с фонариками также опубликовали Следственный комитет, Генпрокуратура и МВД.

Несанкционированные акции в поддержку Навального, которому суд заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше», прошли в российских городах 23, 31 января и 2 февраля. По данным «ОВД-Инфо», в общей сложности были задержаны около 11 тысяч человек по всей стране. По данным МВД, на протестующих заведено 90 уголовных дел.