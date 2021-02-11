Суд в Москве избрал подростку меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о драке с ОМОНовцами 23 января

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подростку по делу о драке с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Подростку вменяются два эпизода по статье о применении насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК). Меру пресечения ему избрали до 28 марта.

Как отмечает ТАСС, подросток стал 12 задержанным и первым подростком, против которого возбудили дело из-за событий 23 января. Ранее были арестованы десять человек, еще одному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

На акциях в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли 23, 31 января и 2 февраля, по всей России, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 11 тысяч человек, сотни из них отправили отбывать аресты в спецприемники. Многие говорили о применении силы и спецсредств со стороны силовиков.