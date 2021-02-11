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№ 14 от 10 февраля 2021Читать номер
Партия «Яблоко» потребовала лишить ученой степени ректора Астраханского госуниверситета из-за плагиата
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков потребовал лишить ученой степени ректора Астраханского госуниверситета Константина Маркелова из-за того, что его диссертация содержит масштабные заимствования. Обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова оказалось в распоряжении «Коммерсанта».
«Ректор Маркелов является примером беспринципности. Его уличили в плагиате собственной диссертации, а он отчисляет студентов, которые в соответствии со своим конституционным правом участвуют в политической активности и хотят сделать государство честным и справедливым», — говорится в тексте письма.
Маркелов защитил кандидатскую диссертацию в 2005 году, ее тема — «Регулирование интеграционных процессов в СНГ в современных условиях». «Диссернет» обнаружил в ней некорректные заимствования из чужой работы: всего, отмечает «Коммерсант», 99 из 149 страниц были плагиатом.
Основатели «Диссернета», впрочем, отмечают, что сейчас лишить Маркелова степени уже невозможно — истек срок давности. «Теперь все диссертации, защищенные до 2011 года,— белые и пушистые», — объяснил изданию сооснователь проекта Андрей Ростовцев.
После протестных акций из Астраханского государственного университета отчислили трех студентов, которые вышли на улицу в поддержку Алексея Навального. Ректор Маркелов сообщил, что подписал приказы об отчислении «с болью в сердце». «Потому что переживаю за каждого и каждую из вас. Но закон есть закон», — объяснил он свое решение и посоветовал студентам подумать «сто раз, когда вас зовут принять участие в несанкционированных митингах, шествиях или совершить еще какие-то противоправные действия».