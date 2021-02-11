Bellingcat: команда «отравителей Навального» следила за Владимиром Кара-Мурзой-младшим перед двумя покушениями на него

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, предположительно участвовавшие в покушении на оппозиционера Алексея Навального, также могут быть причастны к отравлениям политика Владимира Кара-Мурзы-младшего в мае 2015 и феврале 2017 гг., утверждается в совместном расследовании Bellingcat, the Insider и Der Spiegel.

Журналисты-расследователи проанализировали данные о поездках сотрудников спецслужб, осуществлявших, по сведениям Bellingcat, слежку за Навальным на протяжении нескольких лет. Они пришли к выводу, что те же люди следовали за Владимиром Кара-Мурзой непосредственно перед тем, как он два раза попадал в реанимацию в результате отравления неизвестным веществом в 2015 и 2017 гг.

График перелетов. Источник: Bellingcat

Когда политик завершил курс лечения в США и вернулся в Россию после первого отравления, спецслужбы следили за ним еще пять месяцев, утверждается в публикации.

Сопоставив данные о поездках Кара-Мурзы и силовиков, репортеры нашли 14 совпадающих перелетов в семь пунктах назначения, среди которых Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Такой результат «невозможно объяснить с точки зрения статистики», пишет Bellingcat.

Последняя перед отравлением 2015 года поездка завершилась менее чем за 48 часов до проявления первых симптомов у Кара-Мурзы. Команда расследователей предполагает, что отравление произошло лишь спустя двое суток после завершения поездки, так как силовики либо не смогли найти подходящий момент во время командировки и нанесли яд уже в Москве, либо, как в случае с Навальным, нанесли боевое вещество на нижнее белье Кара-Мурзы, причем еще в Казани, но политик надел это белье только в Москве, после чего и впал в кому.

В одной из поездок — за два месяца до первого отравления Кара-Мурзы — сотрудников Института криминалистики ФСБ сопровождал офицер 2-го управления Роман Мезенцев, которого журналисты Bellingcat также связывали с отравлением Навального. Это управление ФСБ также известно как Служба по защите конституционного строя, ее сотрудники ранее курировали политические дела. Сам же Мезенцев, по данным расследователей, неоднократно сопровождал высокопоставленных офицеров ФСБ и чиновников, включая бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. Помимо прочего, он посещал Киев во время революции 2014 года.

По следам Кара-Мурзы путешествовал и предполагаемый сотрудник ФСБ Александр Самофал, которого Bellingcat называет в числе участников отравления политика Никиты Исаева в 2019 году. Два раза вместе с Самофалом за Кара-Мурзой мог следить химик Константин Кудрявцев, который в телефонном разговоре с Алексеем Навальным (политик тогда представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева) подтвердил, что силовики наносили яд на трусы Навального.

В расследовании утверждается, что впервые спецслужбы начали следить за Кара-Мурзой-младшим в поездка 27 февраля 2015 года

— в день убийства Бориса Немцова, вместе с которым Кара-Мурза занимался продвижением акта Магнитского в США.

Данные телефонных переговоров позволили журналистам раскрыть личность еще одного человека, следившего и за Навальным, и за Кара-Мурзой. Им оказался оперативник из НИИ-2 ФСБ Валерий Сухарев, который, как ранее установили расследователи, вел переговоры с предполагаемыми сотрудниками ФСБ в Томске во время операции по отравлению Навального.

Перед вторым случаем отравления в 2017 году за Кара-Мурзой следили всё те же люди, говорится в расследовании. В этот раз политик начал ощущать действие яда через восемь часов после выхода из дома — такой временной зазор нехарактерен для боевых отравляющих веществ, отмечается в расследовании. Журналисты предполагают, что яд был нанесен на зубную щетку, которую Кара-Мурза взял с собой в дорогу. Он воспользовался ей за 3-4 часа до отравления.

После покушения 2017 года семья Кара-Мурзы передала образцы его крови Федеральному бюро расследований США, однако американские спецслужбы отказывались раскрывать детали дела и вернулись к политику с ответом только после требований суда рассекретить материалы. Среди рассекреченных данных нет указания на тип токсина, но есть выводы следователей о преднамеренном отравлении.

Bellingcat предполагает, что окончательные выводы ФБР засекречены по просьбе российских спецслужб: в январе 2018 года человек, имя которого скрыто в материалах дела Кара-Мурзы, попросил о встрече с директором ФБР Кристофером Рэем. Именно в январе 2018 года в США прилетали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава ГРУ Игорь Коробов.

Журналист Христо Грозев в своем твиттере рассказал, что Владимир Кара-Мурза уже поговорил по телефону со своими предполагаемыми отравителями. Запись разговора будет вскоре опубликована, пообещал он.

27 января Bellingcat, the Insider и der Spiegel рассказали, что группа силовиков, предположительно причастная к покушению на Навального, также могла участвовать в убийствах журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева.

В декабре журналисты-расследователи с помощью телефонных биллингов установили личности восьми сотрудников ФСБ, которые с 2017 года предположительно следили за Навальным и летом 2020 года, по данным изданий, отравили его боевым веществом из группы «Новичок».