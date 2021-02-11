«Мир, порядок, никаких протестных действий»: Лукашенко назвал условия своего «исхода из власти» и сроки референдума по Конституции

Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов в августе 2020 года, сообщил, что референдум по новой Конституции страны пройдет в начале 2022 года. Сроки он назвал во время своего выступления на Всебелорусском народном собрании, трансляцию которого вел госканал «Беларусь 1».

«Мы будем перераспределять полномочия, радикально перераспределять. Конституцию, третью уже, мы подготовим. Отвечаю на ваш вопрос прямо — в течение этого года проект Конституции будет готов», — пообещал Лукашенко.

Об изменении Основного закона страны политик заявил, выступая с Посланием белорусскому народу за несколько дней до президентских выборов. «Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного закона. Возврат к Конституции 1994 года — полный абсурд. Надо двигаться вперед», — объяснил тогда Лукашенко.

Сообщил политик и условия, при которых он готов покинуть пост президента. «Главное мое условие исхода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнения — это главное условие. Вторым пунктом мы запишем: если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, то ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не сможет», — сообщил он.

Всебелорусское народное собрание — это форум, который проводится в Беларуси раз в пять лет с 1996 года. В ходе собрания участники обсуждают стратегию развития страны в ближайшие пять лет. Предполагается, что в этом году делегаты собрания «обозначат» поправки к новой Конституции.