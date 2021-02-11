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№ 14 от 10 февраля 2021Читать номер
СК возбудил уголовное дело о халатности после смерти инвалида из Новгородской области. «Новая» рассказывала его историю
Управление Следственного комитета по Новгородской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) после смерти инвалида первой группы, который не мог в течение года получить положенные ему по закону лекарства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.
«В рамках расследования уголовного дела следователи установят своевременность и полноту принятых должностными лицами мер по приобретению лекарства для инвалида», — уточнили в СК.
23-летний житель города Чудово Новгородской области Кирилл Максименко страдал несколькими заболеваниями: в 16 лет у него выявили саркому костей, а позднее — лейкоз крови. Молодой человек перенес ампутацию руки и две пересадки костного мозга. Врачи назначили ему противогрибковый препарат «Вориконазол», который требуется онкобольным со сниженной имунной защитой.
В течение последнего года Максименко и его родные добивались получения жизненно важного лекарства. Однако ни обращение в прокуратуру, ни иск в суд не помогли. Судья еще в августе постановила «незамедлительно и пожизненно обеспечить Максименко лекарствами», но чиновники собрались исполнить судебное решение только в декабре. Максименко скончался 5 января.
Отец молодого человека Сергей Максименко просил Следственный комитет возбудить уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и о неоказании помощи больному (ст. 124 УК).