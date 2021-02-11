В Mastercard заявили, что компания начнет работать с криптовалютой в 2021 году

В 2021 году американская компания Mastercard позволит совершать операции с помощью некоторых криптовалют. Об этом говорится в заявлении исполнительного вице-президента компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана.

«Mastercard здесь не для того, чтобы рекомендовать вам начать использовать криптовалюты. Но мы здесь, чтобы позволить покупателям, продавцам и представителям бизнеса переводить средства, традиционные или криптовалютные, так, как они захотят», — заявил Дамодаран.

Он отметил, что не все криптовалюты, которые существуют на сегодняшний день, будет использовать компания. По словам Дамодарана, Mastercard нуждается в криптовалюте, которая обеспечит защиту потребителей и стабильность, чтобы люди могли использовать цифровые активы для покупок, а не для инвестиций.

Кроме этого, в публикации сообщается, что Mastercard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками по всему миру, поскольку они рассматривают планы по запуску новых цифровых валют (CBDC).

«Би-би-си» со ссылкой на исследование Кембриджского университета пишет, что на майнинг (добычу криптовалюты) биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляют Аргентина (121 тераватт-часов), Объединенные Арабские Эмираты (113,2 тераватт-часов) и Нидерланды (108,8 тераватт-часов).

По данным исследователей, в год на добычу биткоинов тратится 121,36 тераватт-часов электроэнергии. Почти столько же электроэнергии требуется Норвегии (122 тераватт-часов).

К 9 февраля стоимость биткойна впервые в истории превысила отметку в 47 тысяч долларов, но вскоре курс стал немного снижаться. Рост криптовалюты произошел на фоне обнародовани отчетности Tesla для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Из нее следует, что компания вложила в биткойн 1,5 млрд долларов.