«Патронов много, наркотиков тоже»: спикер парламента Дагестана назвал «монтажом» видео, где похожий на него человек обсуждает способы «убирать» оппонентов

Спикер Народного собрания Дагестана, секретарь республиканского отделения «Единой России» Хизри Шихсаидов назвал «монтажом» видеоролик, на котором похожий на него человек говорит о способах «убирать» политических оппонентов, подбрасывая им оружие и наркотики. Об этом сам Шихсаидов сообщил в инстаграме.

«Думаю, что „монтажники“ с „хорошей фантазией“, ничего другого придумать не смогли. Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы», — написал он.

Ранее в соцсетях распространилось видео с камер наблюдения, на котором в кабинете за столом сидят шестеро мужчин, один из них, предварительно, — Шихсаидов. Люди обсуждали предстоящие выборы и кандидатов: «Найдем, как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Найдем у него наркотики», — сказал человек, похожий на Шихсаидова. Кадры записи — от 9 октября 2020 года.

"Найдем, как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдем у него наркотики в кармане"



Вот так председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов собрался бороться с политическими оппонентами. pic.twitter.com/1CAPudHloO — Саша / Se®bia /// (@CozaNostra_999) February 11, 2021

Секретарь республиканского отделения «Единой России» 73-летний Хизри Шихсаидов возглавляет парламент Дагестана и региональное отделение партии с 2013 года. Ранее он был депутатом Государственной Думы V и VI созывов.