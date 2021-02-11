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№ 14 от 10 февраля 2021

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«Патронов много, наркотиков тоже»: спикер парламента Дагестана назвал «монтажом» видео, где похожий на него человек обсуждает способы «убирать» оппонентов

Общество45

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Спикер Народного собрания Дагестана, секретарь республиканского отделения «Единой России» Хизри Шихсаидов назвал «монтажом» видеоролик, на котором похожий на него человек говорит о способах «убирать» политических оппонентов, подбрасывая им оружие и наркотики. Об этом сам Шихсаидов сообщил в инстаграме.

«Думаю, что „монтажники“ с „хорошей фантазией“, ничего другого придумать не смогли. Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы», — написал он.

Ранее в соцсетях распространилось видео с камер наблюдения, на котором в кабинете за столом сидят шестеро мужчин, один из них, предварительно, — Шихсаидов. Люди обсуждали предстоящие выборы и кандидатов: «Найдем, как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Найдем у него наркотики», — сказал человек, похожий на Шихсаидова. Кадры записи — от 9 октября 2020 года.

 

Секретарь республиканского отделения «Единой России» 73-летний Хизри Шихсаидов возглавляет парламент Дагестана и региональное отделение партии с 2013 года. Ранее он был депутатом Государственной Думы V и VI созывов.

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Теги:
единая россия, оппозиция, ng, дагестан
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