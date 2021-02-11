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№ 14 от 10 февраля 2021

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Осужденный за серию изнасилований алтайский экс-следователь сбежал из тюрьмы на Кипре

Общество741

741
 

Осужденный за серию изнасилований бывший сотрудник Следственного комитета Александр Сатлаев сбежал из Центральной тюрьмы Никосии на Кипре. На сообщение местного издания Kibris обратила внимание «Медиазона».

Как сообщает Kibris, Сатлаев направился в сторону города Дикомо (расположен между городами Никосия и Кирения). В окрестностях города его задержали, но впоследствии ему снова удалось сбежать из полицейского участка, он потерял ботинок. Местных жителей попросили проинформировать полицию, если они столкнутся с Сатлаевым.

Салтаев работал в управлении СК по республике Алтай. В 2015 году ему назначили 6,5 лет колонии за серию преступлений: его признали виновным в четырех изнасилованиях и четырех покушениях на изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК). Как сообщал тогда «Коммерсант», доследственную проверку по одному из эпизодов Салтаев проводил сам и убедил потерпевшую отказаться от показаний. 

В марте 2019 года Салтаева освободили условно-досрочно, однако уже в начале августа его объявили в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула. Мужчина успел скрыться и 19 августа прибыл на Кипр, в город Кирения. В сентябре 2019 его задержали и арестовали на острове из-за нападения на девушку — он ее придушил и отобрал сумочку, напоминает Kibris.

Теги:
ng, кипр, следователь, алтай

В России выявилии 15 038 новых случаев COVID-19 за сутки

Общество634

634
 

В России выявили 15 038 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 10 февраля, за день во всей стране выявили 14 494 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 4 027 748. В Москве за последние сутки выявили 2040 новых случаев заражения COVID-19 — это на 599 больше, чем днем ранее, когда в столице зафиксировали 1441 пациентов с коронавирусом.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1127 новых случаев COVID-19, в Московской области — 721, в Нижегородской области — 454, в Воронежской — 363. За последние сутки умерли 553 пациентов с коронавирусом, всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 78 687 человек.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже составило более 107,3 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 27,2 млн), а также в Индии (более 10,8 млн) и Бразилии (более 9,6 млн). Следом идет Великобритания (более 3,9 млн), Россия — на пятом месте.

Накануне Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело консультации с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V», и теперь научный центр им. Гамалеи может подать заявку на получение регистрационного удостоверения на территории Европейского Союза. Ранее глава фонда Кирилл Дмитриев заявлял, что «Спутник V» могут одобрить в ЕС в феврале или марте.

Теги:
ng, коронавирус, COVID-19
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