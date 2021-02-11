Осужденный за серию изнасилований алтайский экс-следователь сбежал из тюрьмы на Кипре

Осужденный за серию изнасилований бывший сотрудник Следственного комитета Александр Сатлаев сбежал из Центральной тюрьмы Никосии на Кипре. На сообщение местного издания Kibris обратила внимание «Медиазона».

Как сообщает Kibris, Сатлаев направился в сторону города Дикомо (расположен между городами Никосия и Кирения). В окрестностях города его задержали, но впоследствии ему снова удалось сбежать из полицейского участка, он потерял ботинок. Местных жителей попросили проинформировать полицию, если они столкнутся с Сатлаевым.

Салтаев работал в управлении СК по республике Алтай. В 2015 году ему назначили 6,5 лет колонии за серию преступлений: его признали виновным в четырех изнасилованиях и четырех покушениях на изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК). Как сообщал тогда «Коммерсант», доследственную проверку по одному из эпизодов Салтаев проводил сам и убедил потерпевшую отказаться от показаний.

В марте 2019 года Салтаева освободили условно-досрочно, однако уже в начале августа его объявили в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула. Мужчина успел скрыться и 19 августа прибыл на Кипр, в город Кирения. В сентябре 2019 его задержали и арестовали на острове из-за нападения на девушку — он ее придушил и отобрал сумочку, напоминает Kibris.