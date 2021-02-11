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№ 14 от 10 февраля 2021Читать номер
ФАС возбудила новое дело в отношении Tele2 из-за повышения тарифов
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении мобильного оператора Tele2 в связи с необоснованным повышением тарифов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что с 1 января 2021 года Tele2 повысил стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн абонентов в среднем на 13 %, обосновывая это ростом своих затрат.
«Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей», — отмечается в заявлении ведомства.
В октября прошлого года ФАС заявила, что оператор Tele2 нарушил антимонопольное законодательство из-за повышения цен на ряд тарифов. В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение из-за повышения с 12 мая стоимости услуг более чем для 11 миллионов абонентов на 10% и потребовала вернуть тарифы на прежний уровень в течение двух недель. «Это предписание антимонопольного органа оператор связи до сих пор не исполнил и оспаривает его в судебном порядке», — сообщает пресс-служба ФАС.
В связи с невыполнением предупреждения «антимонопольное ведомство 20 июля 2020 года возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства».
Теги:sf, фас, мобильные операторы, сотовая связь, tele2
В Белгороде уволилась проректор вуза, где студентов обманом сняли в ролике в поддержку Путина
В институте искусств и культуры в Белгороде (БГИИК) проректор вуза Наталья Бараниченко уволилась по собственному желанию после скандала с видеороликом в поддержку президента Владимира Путина, в котором обманом сняли студентов. Об этом сообщает телеграм-канал «Фонарь Белгород» со ссылкой на пресс-службу БГИИК.
Из раздела «Руководство» на сайте вуза также пропала информация о Бараниченко.
Ранее Бараниченко вместе с ректором БГИИК Сергеем Курганским встретились со студентами и извинились за ролик, сказав, что вуз выполнял «соцзаказ». Аудиозапись фрагмента встречи опубликовал «Белгород № 1».
Курганский объяснил, что Бараниченко «не успела сказать», о чем будет ролик.
«В голову не пришло, что надо было сказать! Что это как бы само собой разумеющееся, что мало кто будет против, что кто-то встанет […] Торопились: тут надо записать, там надо записать», — заявил он.
«Я вас не подставила, я не сделала ролик с призывом к насилию […] Ролик о России, патриотический ролик с хештегами о президенте. Все», — сказала Бараниченко студентам.
В начале февраля студенты БГИИК рассказали «Белгород №1», что их собрали в актовом зале для съемок патриотического ролика. Затем видео с хештегом #ПутинНашПрезидент опубликовал в инстаграме депутат Белгородской областной думы Иван Конев. По словам студентов, лозунги в поддержку президента наложили на монтаже без их ведома. На видео также добавили песню группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать».
9 февраля в Волгограде учительница рассказала, что местных жителей сняли в ролике в поддержку Путина, сказав им, что снимают клип для группы «Любэ». В ролик также вставили кадры, снятые в Волгоградском государственном техническом университете. В университете сообщили, что «ни студенты, ни руководство вуза не подозревали о том, что участвуют в съемках патриотического клипа».
Студенты Московского государственного юридического университета также рассказали, что их пригласили на мероприятие, посвященное «борьбе с коронавирусом», а оказалось, что это флешмоб в поддержку действующей власти и президента.