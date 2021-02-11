ФАС возбудила новое дело в отношении Tele2 из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении мобильного оператора Tele2 в связи с необоснованным повышением тарифов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что с 1 января 2021 года Tele2 повысил стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн абонентов в среднем на 13 %, обосновывая это ростом своих затрат.

«Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей», — отмечается в заявлении ведомства.

В октября прошлого года ФАС заявила, что оператор Tele2 нарушил антимонопольное законодательство из-за повышения цен на ряд тарифов. В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение из-за повышения с 12 мая стоимости услуг более чем для 11 миллионов абонентов на 10% и потребовала вернуть тарифы на прежний уровень в течение двух недель. «Это предписание антимонопольного органа оператор связи до сих пор не исполнил и оспаривает его в судебном порядке», — сообщает пресс-служба ФАС.

В связи с невыполнением предупреждения «антимонопольное ведомство 20 июля 2020 года возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства».