В Белгороде уволилась проректор вуза, где студентов обманом сняли в ролике в поддержку Путина

В институте искусств и культуры в Белгороде (БГИИК) проректор вуза Наталья Бараниченко уволилась по собственному желанию после скандала с видеороликом в поддержку президента Владимира Путина, в котором обманом сняли студентов. Об этом сообщает телеграм-канал «Фонарь Белгород» со ссылкой на пресс-службу БГИИК.

Из раздела «Руководство» на сайте вуза также пропала информация о Бараниченко.

Ранее Бараниченко вместе с ректором БГИИК Сергеем Курганским встретились со студентами и извинились за ролик, сказав, что вуз выполнял «соцзаказ». Аудиозапись фрагмента встречи опубликовал «Белгород № 1».

Курганский объяснил, что Бараниченко «не успела сказать», о чем будет ролик.

«В голову не пришло, что надо было сказать! Что это как бы само собой разумеющееся, что мало кто будет против, что кто-то встанет […] Торопились: тут надо записать, там надо записать», — заявил он.

«Я вас не подставила, я не сделала ролик с призывом к насилию […] Ролик о России, патриотический ролик с хештегами о президенте. Все», — сказала Бараниченко студентам.

В начале февраля студенты БГИИК рассказали «Белгород №1», что их собрали в актовом зале для съемок патриотического ролика. Затем видео с хештегом #ПутинНашПрезидент опубликовал в инстаграме депутат Белгородской областной думы Иван Конев. По словам студентов, лозунги в поддержку президента наложили на монтаже без их ведома. На видео также добавили песню группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать».

9 февраля в Волгограде учительница рассказала, что местных жителей сняли в ролике в поддержку Путина, сказав им, что снимают клип для группы «Любэ». В ролик также вставили кадры, снятые в Волгоградском государственном техническом университете. В университете сообщили, что «ни студенты, ни руководство вуза не подозревали о том, что участвуют в съемках патриотического клипа».

Студенты Московского государственного юридического университета также рассказали, что их пригласили на мероприятие, посвященное «борьбе с коронавирусом», а оказалось, что это флешмоб в поддержку действующей власти и президента.