Читинского блогера приговорили к 2 годам и 3 месяцам условно за стрим на YouTube

Железнодорожный районный суд Читы приговорил Алексея Закружного, более известного как блогер Леха Кочегар, к 2 годам 3 месяцам условного срока за стрим на YouTube. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков.

Блогера признали виновным в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Накануне гособвинение запросило для Закружного 2,5 года колонии-поселения с конфискацией имущества.

Суд также запретил Закружному три года администрировать сайты и конфисковал аппаратуру. У блогера будет три года испытательного срока, уточняет Чиков. Адвокат Закружного Марина Шейкина будет обжаловать решение суда.

В отношении Закружного в мае 2020 года возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам из-за видео о родительском дне. У него провели обыски и изъяли технику. Поводом для дела стало видео, в котором блогер возмущался, что в Чите перед Родительским днем 28 апреля, в день поминовения усопших родственников, из-за COVID-19 закрыли проходы на кладбища.

Читинского блогера неоднократно штрафовали. В частности, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей из-за видео на YouTube с оскорблением президента России Владимира Путина и жалобами на необходимость отапливать дома углем при больших объемах газодобычи в стране. На видео под названием «Последнее Предупреждение Путину» Закружный критиковал президента за то, что за 18 лет его нахождения у власти качество жизни россиян не улучшилось.