В России выявилии 15 038 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 15 038 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 10 февраля, за день во всей стране выявили 14 494 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 4 027 748. В Москве за последние сутки выявили 2040 новых случаев заражения COVID-19 — это на 599 больше, чем днем ранее, когда в столице зафиксировали 1441 пациентов с коронавирусом.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1127 новых случаев COVID-19, в Московской области — 721, в Нижегородской области — 454, в Воронежской — 363. За последние сутки умерли 553 пациентов с коронавирусом, всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 78 687 человек.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже составило более 107,3 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 27,2 млн), а также в Индии (более 10,8 млн) и Бразилии (более 9,6 млн). Следом идет Великобритания (более 3,9 млн), Россия — на пятом месте.

Накануне Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело консультации с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V», и теперь научный центр им. Гамалеи может подать заявку на получение регистрационного удостоверения на территории Европейского Союза. Ранее глава фонда Кирилл Дмитриев заявлял, что «Спутник V» могут одобрить в ЕС в феврале или марте.