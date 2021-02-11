Майора полиции в Хабаровске уволили за видео в TikTok

Майора полиции в Хабаровске уволили за видео в социальной сети TikTok «с гримасами». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирину Щеголеву.

По мнению местного МВД, кадры в TikTok «порочат честь сотрудника органов внутренних дел». «В отношении указанного сотрудника — автора и участника видео — проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел», — заявили в ведомстве, не уточнив имени уволенного сотрудника.

Накануне стало изветсно, что на жительницу Пскова Екатерину Беляеву завели административное дело о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) из-за ролика в TikTok, который, по мнению силовиков, содержал «явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в России».

Экспертиза, на которую ссылались силовики, показала, что словами «копы» и «бранной лексикой» девушка негативно отозвалась о представителях властей, за что ей теперь грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, несмотря на то, что девушка уже удалила видео из соцсети.