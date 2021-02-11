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Против политических преследований, судебного произвола и избиений мирных граждан. Более 200 общественных деятелей обратились к власти

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№ 14 от 10 февраля 2021

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Майора полиции в Хабаровске уволили за видео в TikTok

Общество71

71
 

Майора полиции в Хабаровске уволили за видео в социальной сети TikTok «с гримасами». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирину Щеголеву.

По мнению местного МВД, кадры в TikTok «порочат честь сотрудника органов внутренних дел». «В отношении указанного сотрудника — автора и участника видео — проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел», — заявили в ведомстве, не уточнив имени уволенного сотрудника.

Накануне стало изветсно, что на жительницу Пскова Екатерину Беляеву завели административное дело о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) из-за ролика в TikTok, который, по мнению силовиков, содержал «явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в России».

Экспертиза, на которую ссылались силовики, показала, что словами «копы» и «бранной лексикой» девушка негативно отозвалась о представителях властей, за что ей теперь грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, несмотря на то, что девушка уже удалила видео из соцсети.

Теги:
ng, мвд, увольнения, tiktok

Что произошло за ночь 11 февраля. Коротко

Общество899

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  • В возрасте 78 лет умер основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт. Об этом его брат Джимми Флинт сообщил газете The Washington Post, не назвав причину смерти. По информации источников TMZ, ей стала сердечная недостаточность. Первый номер журнала Hustler вышел в 1974 году, а уже через два года Флинт основал компанию Larry Flynt Publications. В 1978 году медиамагнат пострадал от выстрела Джозефа Франклина. Впоследствии Флинт был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.
  • Власти ФРГ продлили ограничительные меры до 7 марта из-за распространения новых мутаций коронавируса. При этом главы федеральных земель смогут самостоятельно принять решение относительно открытия школ и детских садов. С 1 марта в стране откроются парикмахерские, однако введенные ранее ограничения останутся в силе. В частности, будут закрыты заведения общепита и развлекательные учреждения, а в общественном транспорте или магазине необходимо будет носить исключительно медицинские маски типов KN95 или FFP2. Жесткий карантин действует в Германии с 16 декабря.

  • Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что коронавирус мог появиться уже в октябре 2019 года, пишет газета Wall Street Journal. По мнению экспертов, которые прибыли в Ухань для исследования происхождения COVID-19, более 90 человек в центральной части Китая госпитализировали с похожими симптомами за два месяца до официального объявления об обнаружении коронавируса в Ухане. 

  • Президент США Джо Байден провел первые телефонные переговоры на этом посту с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили пандемию коронавируса, изменение климата и вопросы предотвращения распространения оружия в мире. Во время разговора Байден также выразил обеспокоенность по поводу «принудительных и несправедливых экономических практик Пекина, репрессивных мер в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе и в отношении Тайваня». 

  • Судья Тверского районного суда Москвы Екатерина Коротова отказалась принять иск издания SOTA к администрации президента, так как это «нарушает основы конституционного строя». В декабре SOTA подала иск к администрации президента из-за отказа допустить журналистов на пресс-конфренцию президента Владимира Путина. «Закон "О СМИ" не предполагает возможности отказа в аккредитации, если соблюдены правила подачи заявки. Соблюдены они были», — заявили в редакции. 

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Теги:
sf, всемирная организация здравоохранения, журналы, карантин, коронавирус
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