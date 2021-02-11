Что произошло за ночь 11 февраля. Коротко

В возрасте 78 лет умер основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт. Об этом его брат Джимми Флинт сообщил газете The Washington Post, не назвав причину смерти. По информации источников TMZ, ей стала сердечная недостаточность. Первый номер журнала Hustler вышел в 1974 году, а уже через два года Флинт основал компанию Larry Flynt Publications. В 1978 году медиамагнат пострадал от выстрела Джозефа Франклина. Впоследствии Флинт был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

Власти ФРГ продлили ограничительные меры до 7 марта из-за распространения новых мутаций коронавируса. При этом главы федеральных земель смогут самостоятельно принять решение относительно открытия школ и детских садов. С 1 марта в стране откроются парикмахерские, однако введенные ранее ограничения останутся в силе. В частности, будут закрыты заведения общепита и развлекательные учреждения, а в общественном транспорте или магазине необходимо будет носить исключительно медицинские маски типов KN95 или FFP2. Жесткий карантин действует в Германии с 16 декабря.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что коронавирус мог появиться уже в октябре 2019 года, пишет газета Wall Street Journal. По мнению экспертов, которые прибыли в Ухань для исследования происхождения COVID-19, более 90 человек в центральной части Китая госпитализировали с похожими симптомами за два месяца до официального объявления об обнаружении коронавируса в Ухане.

Президент США Джо Байден провел первые телефонные переговоры на этом посту с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили пандемию коронавируса, изменение климата и вопросы предотвращения распространения оружия в мире. Во время разговора Байден также выразил обеспокоенность по поводу «принудительных и несправедливых экономических практик Пекина, репрессивных мер в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе и в отношении Тайваня».