Скончался основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Медиамагнат, владелец и основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт 10 февраля скончался в возрасте 78 лет у себя дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на его брата Джимми Флинта.

Брат медиамагната не сообщил причину смерти, однако, по информации источников TMZ, ей стала сердечная недостаточность.

Фото: ТАСС

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки. Первый номер его журнала Hustler вышел в свет в 1974 году. Уже через два года — в 1976 году — он основал компанию Larry Flynt Publications. Флинт часто участвовал в юридических спорах со сторонниками ограничения порнографии.

В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта» — картина была дважды номинирована на «Оскар»: за лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру.

В 1978 году медиамагнат пострадал от выстрела убийцы Джозефа Франклина, который выстрелил во Флинта у здания суда. Впоследствии основатель журнала Hustler вынужден был передвигаться в инвалидной коляске. Накануне казни Франклина Флинт призвал власти США не приводить смертный приговор в исполнение, считая, что лучшее наказание — пожизненное заключение, а не моментальная смерть, однако приговор был исполнен.

Сам журнал Hustler не раз использовался для политических заявлений. Так, в 2012 году Флинт на страницах журнала пообещал вознаграждение в 1 млн долларов за информацию о налоговых декларациях кандидата в президенты США от республиканской партии Митта Ромни. В 2017 году Флинт предложил 10 миллионов долларов за любой компромат, который мог бы привести к импичменту президенту США Дональду Трампу.