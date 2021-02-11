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№ 14 от 10 февраля 2021Читать номер
Скончался основатель журнала Hustler Ларри Флинт
Медиамагнат, владелец и основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт 10 февраля скончался в возрасте 78 лет у себя дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на его брата Джимми Флинта.
Брат медиамагната не сообщил причину смерти, однако, по информации источников TMZ, ей стала сердечная недостаточность.
Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки. Первый номер его журнала Hustler вышел в свет в 1974 году. Уже через два года — в 1976 году — он основал компанию Larry Flynt Publications. Флинт часто участвовал в юридических спорах со сторонниками ограничения порнографии.
В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта» — картина была дважды номинирована на «Оскар»: за лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру.
В 1978 году медиамагнат пострадал от выстрела убийцы Джозефа Франклина, который выстрелил во Флинта у здания суда. Впоследствии основатель журнала Hustler вынужден был передвигаться в инвалидной коляске. Накануне казни Франклина Флинт призвал власти США не приводить смертный приговор в исполнение, считая, что лучшее наказание — пожизненное заключение, а не моментальная смерть, однако приговор был исполнен.
Сам журнал Hustler не раз использовался для политических заявлений. Так, в 2012 году Флинт на страницах журнала пообещал вознаграждение в 1 млн долларов за информацию о налоговых декларациях кандидата в президенты США от республиканской партии Митта Ромни. В 2017 году Флинт предложил 10 миллионов долларов за любой компромат, который мог бы привести к импичменту президенту США Дональду Трампу.