«Важные истории»: каждый год жилье получают лишь 15% нуждающихся в нем сирот

Ежегодно в России жилье получают только 15% сирот, хотя оно им положено по закону. Это выяснили «Важные истории».

По данным Единой государственной информационной системы соцобеспечения на декабрь 2020 года, в очереди на жилье стоят почти 193 тысячи российских сирот. Доля тех, кто все-таки получает жилье, снижается с 2014 года. На октябрь прошлого года жильем не были обеспечены около 194 тысяч детей-сирот старше 18 лет. При этом в год квартиры получают 25–28 тысяч сирот, отмечают «Важные истории». При этом каждый год список претендующих на жилье из этой группы увеличивается более чем на 10 тысяч человек.

Согласно статистике Минпросвещения, больше половины российских сирот получают жилье через суд, а в 11 регионах они могут добиться квартир только таким образом. «Важные истории» посчитали, что сирота, которому в 2019 году исполнилось 18 лет, сможет получить в течение года жилье только в пяти регионах. Больше 20 лет им придется ждать в 12 субъектах, большинство из которых находятся на востоке страны, а в Удмуртии, Тыве и Астраханской области срок ожидания превышает 40 лет. Расчеты проводились при условии, что сирота не будет обращаться в суд, а жилье будут выдавать в том же количестве, что и в 2019 году.

Жилье положено тем детям-сиротам, у которых нет жилья или оно есть, но установлено, что там невозможно жить. Ко вторым причинам относятся следующие факторы:

в квартире живут родители, лишенные родительских прав;

в квартире живут родители или родственники, страдающие алкоголизмом или тяжелыми заболеваниями, при которых совместное проживание невозможно;

жилье признано ветхим или аварийным;

на каждого проживающего приходится меньше квадратных метров, чем положено по норме региона.

По данным Счетной палаты, на обеспечение детей-сирот жильем было потрачено 30,8 млрд рублей без учета Москвы. На эти деньги жилье получили почти 24,5 тысячи человек. «Важные истории» посчитали, что в среднем по стране нужно 1,3 млн рублей на обеспечение жильем одного ребенка, а чтобы предоставить его всем нуждающимся на конец 2019 года нужно как минимум 230,7 млрд рублей.

Одна из главных причин, почему проблема с квартирами для сирот не решается, — недофинансирование, отмечают «Важные истории». В России большинство субъектов — 72 из 85 — дотационные, то есть они получают деньги из федерального бюджета. Всех нуждающихся обеспечивать жильем им сложно.

«Государство помогает регионам субсидиями только с 2007 года, но к этому времени уже собрался огромный „хвост“ из детей, которые не смогли получить положенное по закону жилье. Сейчас федеральной субсидии недостаточно, чтобы планово обеспечивать жильем сирот, которые только попали в список, и в то же время закрывать потребность, которая накопилась. Поэтому с каждым годом число обязательств регионов перед детьми растет,» — объяснил директор благотворительного центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань.