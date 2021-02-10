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№ 14 от 10 февраля 2021

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На Кубани 63-летнего последователя «Свидетелей Иеговы» приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии

Общество3

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Суд на Кубани приговорил к 7 годам 6 месяцам колонии 63-летнего последователя «Свидетелей Иеговы»* Александра Ившина по статье об участии в запрещенной религиозной организации. Об этом сообщает «Радио Свобода»** со ссылкой на «Европейскую ассоциацию Свидетелей Иеговы».

По версии следствия, Ившин обсуждал Библию с друзьями из соседнего города по видеосвязи, потерпевших в деле не было. Прокуратура требовала назначить ему 8 лет колонии. Сам Ившин своей вины не признал и планирует обжаловать приговор. 

Вынесенный Ившину приговор стал самым жестким из всех вынесенных в отношении последователей «Свидетелей Иеговы» в России, отмечает «Радио Свобода». 

Ранее сегодня СК провел массовые обыски в Москве по делу об «Управленческом центре Свидетелей Иеговы в России». Следственные действия силовики провели по 16 адресам, некоторых участников организации задержали. 

Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, в их домах проходят обыски. Ряд «Свидетелей Иеговы» получили реальные сроки. 

*Верховный суд признал организацию экстремистской, она запрещена в России

** внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
em, приговор, свидетели иеговы
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