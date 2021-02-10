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№ 14 от 10 февраля 2021

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Украинское правительство запретило регистрацию российских вакцин от COVID-19

Общество27

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации российских вакцин против COVID-19. Документ опубликован на едином портале органов исполнительной власти Украины.

В постановлении Россия именуется как «страна-агрессор». Помимо вакцин, украинский кабмин также запретил регистрацию «других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не будет закупать российскую вакцину «Спутник V». Украинский лидер выразил сомнения в ее эффективности.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, как пишет РИА Новости, заявил, что в первом полугодии Украина получит до 3,7 млн доз препарата AstraZeneca. Минздрав Украины также заключил контракт о поставках еще 1,9 миллиона доз вакцины производства компании Sinovac Biotech, а в феврале министерство сообщило, что страна получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Теги:
em, коронавирус, вакцина, россия, украина

Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам в марте

Общество187

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Кипр с 1 марта снова начнет выдавать туристические визы гражданам России. Об этом сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» представитель кипрского Минтуризма Димитрис Димитриу.

«Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, то республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян. Оформить ее можно онлайн. Кроме того, Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев», — сказал он. Оформить визу россияне смогут онлайн.

Кипр будет делить страны на три категории, в зависимости от ситуации с COVID-19: 

  • Граждане стран из «красной категории» смогут въехать на Кипр только при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, еще один тест нужно будет сделать уже после прибытия.
  • Жителям государств из «оранжевой зоны» достаточно будет предоставить результаты теста на COVID-19 при въезде.
  • Туристам из «зеленой зоны» не нужны будут анализы для попадания на Кипр.

В зависимости от ситуации категории стран будут меняться.

Тесты на COVID-19 туристы будут делать за свой счет, но выборочное тестирование пассажиров по прилету будет бесплатным. Помимо этого, всех прибывающих на Кипр обяжут зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за сутки до вылета, где, в частности, можно будет заранее зарегистрироваться на прохождение тестирования. Оно будет стоит 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 — в аэропорту Пафоса. 

Димитриу добавил, что туристов с положительными тестами на коронавирус отправят на лечение. По его словам, расходы на проживание, еду, питье и лекарства возьмет на себя правительство.

Кипр объявил об открытии границ для туристов из всех стран во второй половине января. Издание Ekathimerini отмечало, что в 2020 году количество рейсов в страну и обратно сократилось на 53%, а туризм уменьшился примерно на 80% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

По данным университета Хопкинса, число заразившихся COVID-19 на Кипре за время пандемии —почти 32 тысячи человек. Скончались от инфекции 214 пациентов. 

Теги:
em, коронавирус, туризм, россия, кипр
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