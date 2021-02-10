«Использование международных инструментов для политического преследования заслуживает осуждения»: Литва отказалась арестовывать Леонида Волкова

Власти Литвы, где находится глава штабов политика Алексея Навального Леонид Волков, отказались арестовывать его по запросу России. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, слова которой приводит Delfi.

«Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования — это практика, заслуживающая осуждения», — отметила она. Билотайте сказала, что подобные действия России вызывают «сомнения» по поводу членства страны в Интерполе.

«Примечательно, что использование крупнейшей в мире международной организации криминальной полиции – Интерпола — в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации, организации строго запрещена любая деятельность политического, военного, религиозного, военного или расистского характера», — подчеркнула глава МВД Литвы.

Сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова, которому инкриминируют вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК). Также его объявили в межгосударственный розыск. По вменяемой Волкову статье в России ему грозит до трех лет лишения свободы.