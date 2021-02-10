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№ 14 от 10 февраля 2021Читать номер
NYT: в Джорджии начали уголовное расследование из-за попыток Трампа отменить итоги выборов в штате
Прокуратура округа Фултон (Джорджия, США) начала уголовное расследование против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.
Прокуратура в Джорджии проверяет попытки Трампа отменить результаты выборов в штате. Ведомство заинтересовалось в том числе звонком бывшего президента госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру, сделанным 2 января.
Издание ознакомилось с письмом местного прокурора Фани Уиллис, которая вступила в должность в январе. Там, по данным NYT, говорится, что правоохранители проверят, было ли нарушено Трампом законодательство Джорджии, которое запрещает подстрекательство к фальсификации выборов, предоставление ложных данных государственным и местным органам власти, сговор, рэкет, нарушение присяги и любое участие в насилии или угрозах в отношении организаторов выборов.
Газета отмечает, что разбирательство в отношении Трампа также проводится в Нью-Йорке. Если его признают виновным даже в одном из двух штатов, то его нельзя будет помиловать на федеральном уровне.
Помимо Джорджии, Трамп ставил под сомнение и итоги голосования в Пенсильвании. Однако Сенат и Палата представителей отвергли возражения и утвердили победу на выборах Джозефа Байдена 6 января.
Когда в Капитолии проходило заседание по поводу итогов выборов, десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг. Протестующие в конце концов ворвались в Капитолий. В результате столкновений погибли пять человек.