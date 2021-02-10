Что произошло за день 10 февраля. Коротко

Госдума приняла в третьем чтении законопроекты, ужесточающих штрафы за нарушения на массовых акциях и за неисполнение закона о «суверенном интернете», а также ввела тюремные сроки за пропаганду наркотиков в интернете. Если изменения одобрят Совет Федерации и президент, за неисполнение операторами связи положений закона о «суверенном интернете» грозят многомиллионные штрафы, а за нарушения при сборе средств на организацию митингов компании могут оштрафовать на 200 тысяч. За склонение к употреблению наркотиков в интернете будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет .