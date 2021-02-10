Поддержи!
Против политических преследований, судебного произвола и избиений мирных граждан. Более 200 общественных деятелей обратились к власти
Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
Свежий выпуск
№ 14 от 10 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 10 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
-
Госдума приняла в третьем чтении законопроекты, ужесточающих штрафы за нарушения на массовых акциях и за неисполнение закона о «суверенном интернете», а также ввела тюремные сроки за пропаганду наркотиков в интернете. Если изменения одобрят Совет Федерации и президент, за неисполнение операторами связи положений закона о «суверенном интернете» грозят многомиллионные штрафы, а за нарушения при сборе средств на организацию митингов компании могут оштрафовать на 200 тысяч. За склонение к употреблению наркотиков в интернете будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет .
Читайте также
Ушел Георгий Бородянский, наш собкор. Он писал стихи, публиковал, в прошлом веке выходили его сборники. В интернете мы их не отыскали
-
Уровень осведомленности о протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального оказался самым высоким в XXI веке: 80% россиян знают о недавних протестах, следует из данных опроса «Левада-центра»*. 21% респондентов внимательно следили за протестами в связи с арестом Навального, еще 59% хотя бы что-то слышали об этом.
-
Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника политика Алексея Навального Леонида Волкова. Волкова, которому инкриминируют вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК), объявили в межгосударственный розыск — это значит, что вести его поиск будут на территории СНГ. Сейчас соратник Навального находится за границей на территории одной из европейских стран.
-
Суд в Петербурге арестовал на семь суток рэпера Славу КПСС за кричалку про клитор на акции в поддержку Навального. Рэпера признали виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). На него составили протокол из-за фразы «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка».
-
Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Помимо него, в список попали 15 фильмов из шести европейских, трех азиатских, двух африканских стран и из трех государств из Северной и Южной Америк.
Читайте также
Переполненные спецприемники, уголовные дела и новые аресты. Обновляемый гид «Новой» по преследованиям протестующих
-
Собственный корреспондент «Новой газеты» в Омске Георгий Бородянский скончался на 62-м году жизни. После недавно перенесенной операции он заболел COVID-19 на фоне онкологического заболевания. Бородянский освещал для «Новой» события российских регионов, в основном, — Омской области. Именно он рассказывал о нелегкой ситуации c COVID-19 в регионе, в частности, о том, как работники скорой помощи устроили забастовку у здания омского минздрава в октябре прошлого года.
-
В России впервые с середины октября выявили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки — 14 494, 536 пациентов умерли за последние сутки. Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии превысило 4 млн, умерших — 78 тысяч человек.
-
В регионах России начали отменять обязательство о ношении медицинских масок в общественных местах. Так, Чечне несмотря на отмену обязательного ношения масок, власти «настоятельно» рекомендуют по-прежнему их носить «в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел». С 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер и в Удмуртии. При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует сохранять масочный режим в России.
* Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных