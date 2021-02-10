Разработчик «Спутника V» прошел научную консультацию в ЕС. Теперь он может подать заявку на регистрацию вакцины

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело консультации с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V», и теперь научный центр им. Гамалеи может подать заявку на получение регистрационного удостоверения на территории Европейского Союза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление ЕМА.

«На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины», — сказано в нем. Теперь разработчик может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения. Однако в ЕМА подчеркнули, что еще не получали ее от создателей «Спутника V».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили РБК, что 19 января была подана заявка на научную консультацию вакцины, а 29 января — на регистрацию, что положило начало процессу подачи информации в EMA путем постепенной экспертизы (rolling review). «Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA», — объяснили в РФПИ.

Ранее глава фонда Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» могут одобрить в ЕС в феврале или марте. «Процесс рассмотрения [заявки], я думаю, может занять февраль, может, начало марта, но на такое одобрение мы подали», — говорил он ведущей Наиле Аскер-заде.

Применение «Спутника V» уже одобрила Венгрия. Она стала первой страной ЕС, одобрившей российскую вакцину. Помимо «Спутника V» в Венгрии используют препараты Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Российскую вакцину одобрили и ряд других стран, среди которых — Иран, Пакистан, Беларусь, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина и Венесуэла.

Препарат «Спутник V» стал первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, однако уже 8 сентября вакцину запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.

В РФПИ говорили, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%. При этом разработчики заявили, что она обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса.